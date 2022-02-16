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Теперь невторжение России можно посмотреть онлайн
16 февраля 2022, 01:40 • 72 • Политика
Западные СМИ перешли на новый уровень. Одно в прямом эфире транслирует невторжение России на Украину, второе ведёт текстовую трансляцию с многочисленными подробностями.
Telegram-канал "Пул №3" сообщил о прямой трансляции с киевского Майдана, которую ведёт агентство Reuters.
"Чтобы не прозевать русские танки", - предположили авторы поста и добавили, что пока русских танков в центре украинской столицы нет.
В посте содержится 20-секундное видео из той самой онлайн трансляции невторжения России.
CNN ведёт текстовую трансляцию, хоть сайт с трудом обновляется и чаще зависает, чем работает.
На момент написания новости последней публикации в трансляции было сообщение о выступлении президента США Джо Байдена в Белом доме, который подтвердил приверженность Соединённых Штатов статье 5 Североатлантического договора. Она регламентирует принцип коллективной обороны.
"Это гарантирует, что ресурсы всего НАТО могут быть использованы для защиты любой страны-члена", - пишут американские журналисты.
О том, что Украина не является членом Организации Североатлантического договора, не упоминается.
Чуть раньше информация о стремительном росте индекса Доу Джонса – на 422 пункта (1,2%). Индекс S&P 500 вырос на 1,5%, Nasdaq – на 2,5%.
Ранее CNN обнародовал имя спецоперации по "вторжению" России на Украину. Оно весьма необычное – "Астолябия Будды". Информация тут же стала предметом многочисленных шуток в Сети.
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