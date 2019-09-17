Теперь не только "три славянских народа": Лукашенко внезапно заговорил о "миротворческой" роли США в Донбассе

Еще год назад президент Белоруссии заявлял – справиться с конфликтом в Донбассе могут только украинцы, русские и белорусы. Мол, только эти три народа должны объединиться и разрешить все проблемы востока Украины. Лукашенко подчеркивал, что американцам и европейцам лезть в это не следует.

Прошел год, в Минске регулярно собирались представители контактной группы по вопросам перемирия в Донбассе. В конце лета Лукашенко провел переговоры с тогда еще советником американского президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. После этого заявил – мол, отношения с Америкой пора начать заново (несколько лет назад эти отношения сильно ухудшились, и страны даже отзывали своих послов).

И вот теперь в интервью Лукашенко заявляет, что без участия США невозможно установить мир в Донбассе. Как передает БелТА, во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом белорусский лидер подтвердил готовность "делать все" ради восстановления отношений с Америкой.