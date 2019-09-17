Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впервые перехватили!": Бельгийские самолеты помаячили возле русских Т...
Лукашенко возвращает в Минск американского посла
Сто дней правительства Майи Санду
Итоги переговоров Путина с лидерами Турции и Ирана
Главная / Политика

Теперь не только "три славянских народа": Лукашенко внезапно заговорил о "миротворческой" роли США в Донбассе

17 сентября 2019, 23:24  •  104 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внезапно заговорил о "миротворческой" роли США в вопросе урегулирования войны в Донбассе. Всего год назад он же утверждал, что "три славянских народа" должны положить конец конфликту на востоке Украины, причем без вмешательства американцев и европейцев.
Еще год назад президент Белоруссии заявлял – справиться с конфликтом в Донбассе могут только украинцы, русские и белорусы. Мол, только эти три народа должны объединиться и разрешить все проблемы востока Украины. Лукашенко подчеркивал, что американцам и европейцам лезть в это не следует.
Прошел год, в Минске регулярно собирались представители контактной группы по вопросам перемирия в Донбассе. В конце лета Лукашенко провел переговоры с тогда еще советником американского президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. После этого заявил – мол, отношения с Америкой пора начать заново (несколько лет назад эти отношения сильно ухудшились, и страны даже отзывали своих послов).
И вот теперь в интервью Лукашенко заявляет, что без участия США невозможно установить мир в Донбассе. Как передает БелТА, во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом белорусский лидер подтвердил готовность "делать все" ради восстановления отношений с Америкой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
17 сентября 2019, 20:09
В России опровергли ухудшение отношений с Болгарией из-за «шпионского» скандала
17 сентября 2019, 03:54
Путин рассказал о переговорах по поставкам вооружений в Турцию
17 сентября 2019, 16:54
"Формула Зеленского". Киев будет возвращать Донбасс "ментальными месседжами"?
17 сентября 2019, 14:54
Медведев на встрече с Ли Кэцяном подчеркнул высокий уровень партнерства России и Китая
17 сентября 2019, 16:54
Патрушев провел переговоры с японским коллегой
17 сентября 2019, 13:39
F-35, "Джавелины" и "Пэтриоты": Польша усиленно готовится к войне с Россией - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 22:39
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
13 сентября 2019, 21:54
На Украине назвали единственное, что удерживает Киев от войны с Россией
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
13 сентября 2019, 05:39
Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревестника"
15 сентября 2019, 22:39
"Либеральные ценности незыблемы": Глава Альфа-банка решил поспорить с Путиным
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"
15 сентября 2019, 09:39
Сноуден хочет уехать из России: "Я бы очень хотел, чтобы Макрон предоставил мне убежище"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.