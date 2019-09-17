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Теперь не только "три славянских народа": Лукашенко внезапно заговорил о "миротворческой" роли США в Донбассе
17 сентября 2019, 23:24 • 104 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внезапно заговорил о "миротворческой" роли США в вопросе урегулирования войны в Донбассе. Всего год назад он же утверждал, что "три славянских народа" должны положить конец конфликту на востоке Украины, причем без вмешательства американцев и европейцев.
Еще год назад президент Белоруссии заявлял – справиться с конфликтом в Донбассе могут только украинцы, русские и белорусы. Мол, только эти три народа должны объединиться и разрешить все проблемы востока Украины. Лукашенко подчеркивал, что американцам и европейцам лезть в это не следует.
Прошел год, в Минске регулярно собирались представители контактной группы по вопросам перемирия в Донбассе. В конце лета Лукашенко провел переговоры с тогда еще советником американского президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. После этого заявил – мол, отношения с Америкой пора начать заново (несколько лет назад эти отношения сильно ухудшились, и страны даже отзывали своих послов).
И вот теперь в интервью Лукашенко заявляет, что без участия США невозможно установить мир в Донбассе. Как передает БелТА, во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом белорусский лидер подтвердил готовность "делать все" ради восстановления отношений с Америкой.
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