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Теперь не только двигатели, но и амфибии. США наращивают зависимость от России

18 июня 2019, 13:39  •  161 • В мире
Год назад компания Seaplane Global Air Services и российский Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева завершили согласование проекта на поставку в США самолётов-амфибий Бе-200ЧС. На полях авиасалона в Ле Бурже российские и американские партнёры подписали соответствующие документы. Поставка самолётов американским партнёрам будет проходить в 2020-2021 годах.
Об этом в кулуарах французского авиасалона сообщил гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
"Мы договорились, у нас подписаны документы, 15 месяцев с момента начала финансирования (имеется в виду срок начала поставок - ред.). Я думаю, что финансирование - в сентябре", - сказал Грудинин.
По его словам, с инженерной и кадровой точек зрения никаких препятствий для выполнения контракта нет, завод полностью укомплектован.
Отметим, что российским самолётом-амфибией заинтересовались в Индии и Чили. Так, одна из индийских авиакомпаний получила разрешение на транспортировку людей гидросамолётами для организации внутренних пассажирских перевозок.
"Мы являемся лидером в этом сегменте рынка - у нас единственный пассажирский самолёт сертифицированный, Бе-200", - пояснил Грудинин.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.

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