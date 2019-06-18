Теперь не только двигатели, но и амфибии. США наращивают зависимость от России

Об этом в кулуарах французского авиасалона сообщил гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

"Мы договорились, у нас подписаны документы, 15 месяцев с момента начала финансирования (имеется в виду срок начала поставок - ред.). Я думаю, что финансирование - в сентябре", - сказал Грудинин.

По его словам, с инженерной и кадровой точек зрения никаких препятствий для выполнения контракта нет, завод полностью укомплектован.

Отметим, что российским самолётом-амфибией заинтересовались в Индии и Чили. Так, одна из индийских авиакомпаний получила разрешение на транспортировку людей гидросамолётами для организации внутренних пассажирских перевозок.

"Мы являемся лидером в этом сегменте рынка - у нас единственный пассажирский самолёт сертифицированный, Бе-200", - пояснил Грудинин.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.