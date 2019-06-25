«Теперь не нужно искать банкомат»: Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис по переводам с кредитных на дебетовые карты. Об этом сообщается на сайте финансовой организации. За услугу будет взиматься комиссия — 3% от суммы, но не менее 390 рублей. Провести такую операцию клиенты могут в веб-версии «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк запустил сервис по переводу средств с кредитных карт на дебетовые по номеру телефона или карты. Об этом сообщается на сайте банка. Отмечается, что комиссия за эту услугу будет взиматься, как за снятие наличных с кредитной карты — 3% от суммы, но не менее 390 рублей.

«Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в «Сбербанк Онлайн» привычным способом — по номеру телефона или карты», — приводит пресс-служба Сбербанка слова вице-президента Игоря Мамонтова.

В пресс-релизе отмечается, что пока такая возможность предоставляется только в веб-версии «Сбербанк Онлайн», однако позже сервис появится и в мобильном приложении.

Мамонтов напомнил, что банк ранее запустил переводы по странам СНГ и Европы, упростил переводы по счетам и добавил возможность снятия наличных в банкомате путём перевода через «Сбербанк Онлайн».

Отметим, что услуга переводов с кредитной на дебетовую карту доступна и в других крупных российских банках, в том числе ВТБ, «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Открытие».

Система быстрых платежей

Напомним, что в январе Центробанк запустил систему быстрых платежей (СБП) по номеру мобильного телефона. Для перевода достаточно ввести в мобильном приложении банка-участника системы номер получателя и сумму, после чего деньги будут перечислены в течение нескольких секунд.

Сбербанк в этой программе не участвует, однако другие 14 банков присоединились к предложенной ЦБ системе. В их числе ВТБ, «Тинькофф», «Райффайзен Банк», «Альфа-банк», «Росбанк», «Газпромбанк» и другие. Центробанк также сообщал, что во второй половине 2019 года запустит возможность осуществления платежей юридическим лицам.

«На первом этапе работы системы физические лица смогут делать переводы между своими счетами и в пользу других физических лиц. На следующем этапе развития СБП планируется предоставить возможность физическим лицам проводить платежи в пользу юридических лиц за товары и услуги как в розничных магазинах, так и в сети интернет», — говорится на сайте программы.

Отмечалось, что в 2019 году для банков-партнёров ЦБ установил нулевую комиссию. Однако, согласно опросу РИА Новости среди участников программы, некоторые банки уже начали взимать комиссии.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

«Решение взимать или не взимать плату за переводы банк принимает исходя из своей бизнес-модели. Так как себестоимость переводов в системе быстрых платежей сопоставима с переводами с карты на карту, то, скорее всего, и решение по комиссии у банка будет таким же, как и по карточным переводам», — цитирует агентство главу дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Ивана Ивкина.

Снятие наличных на кассе магазина

Среди других проектов, реализуемых в банковской сфере, следует также отметить услугу «Покупка с выдачей» от Сбербанка. Она позволит владельцам карт Visa от Сбербанка или Mastercard любого другого банка — участника программы снимать деньги в магазинах во время безналичной оплаты. Для реализации этой возможности необходимо, чтобы обслуживанием операций по оплате в магазине занимался Сбербанк.

«При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить наличными можно будет до 5000 рублей за одну операцию», — говорится на сайте Сбербанка.

Отмечается, что в торговых точках малого и среднего бизнеса этот сервис появится уже в июле 2019 года, а крупный сможет внедрить его только в сентябре. Тарифы на эту услугу на данный момент неизвестны.

В апреле пилотный проект по аналогичной программе запустила Visa. Согласно пресс-релизу платёжной системы, владельцы карт Россельхозбанка могут снимать средства при покупках в сети сыроварен «Русский пармезан». Однако в дальнейшем Visa намерена запустить сервис по всей России и с участием остальных банков.

Такая технология уже действует для владельцев карт Visa в некоторых других странах, например в США, Великобритании, Словакии и Польше.