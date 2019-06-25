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«Теперь не нужно искать банкомат»: Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
25 июня 2019, 17:39 • 29 • В России
Сбербанк запустил сервис по переводам с кредитных на дебетовые карты. Об этом сообщается на сайте финансовой организации. За услугу будет взиматься комиссия — 3% от суммы, но не менее 390 рублей. Провести такую операцию клиенты могут в веб-версии «Сбербанк Онлайн».
РИА Новости © Владимир Трефилов
Сбербанк запустил сервис по переводу средств с кредитных карт на дебетовые по номеру телефона или карты. Об этом сообщается на сайте банка. Отмечается, что комиссия за эту услугу будет взиматься, как за снятие наличных с кредитной карты — 3% от суммы, но не менее 390 рублей.
В пресс-релизе отмечается, что пока такая возможность предоставляется только в веб-версии «Сбербанк Онлайн», однако позже сервис появится и в мобильном приложении.
Мамонтов напомнил, что банк ранее запустил переводы по странам СНГ и Европы, упростил переводы по счетам и добавил возможность снятия наличных в банкомате путём перевода через «Сбербанк Онлайн».
Отметим, что услуга переводов с кредитной на дебетовую карту доступна и в других крупных российских банках, в том числе ВТБ, «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Открытие».
Система быстрых платежей
Напомним, что в январе Центробанк запустил систему быстрых платежей (СБП) по номеру мобильного телефона. Для перевода достаточно ввести в мобильном приложении банка-участника системы номер получателя и сумму, после чего деньги будут перечислены в течение нескольких секунд.
Сбербанк в этой программе не участвует, однако другие 14 банков присоединились к предложенной ЦБ системе. В их числе ВТБ, «Тинькофф», «Райффайзен Банк», «Альфа-банк», «Росбанк», «Газпромбанк» и другие. Центробанк также сообщал, что во второй половине 2019 года запустит возможность осуществления платежей юридическим лицам.
Отмечалось, что в 2019 году для банков-партнёров ЦБ установил нулевую комиссию. Однако, согласно опросу РИА Новости среди участников программы, некоторые банки уже начали взимать комиссии.
«Решение взимать или не взимать плату за переводы банк принимает исходя из своей бизнес-модели. Так как себестоимость переводов в системе быстрых платежей сопоставима с переводами с карты на карту, то, скорее всего, и решение по комиссии у банка будет таким же, как и по карточным переводам», — цитирует агентство главу дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Ивана Ивкина.
Снятие наличных на кассе магазина
Среди других проектов, реализуемых в банковской сфере, следует также отметить услугу «Покупка с выдачей» от Сбербанка. Она позволит владельцам карт Visa от Сбербанка или Mastercard любого другого банка — участника программы снимать деньги в магазинах во время безналичной оплаты. Для реализации этой возможности необходимо, чтобы обслуживанием операций по оплате в магазине занимался Сбербанк.
«При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить наличными можно будет до 5000 рублей за одну операцию», — говорится на сайте Сбербанка.
Отмечается, что в торговых точках малого и среднего бизнеса этот сервис появится уже в июле 2019 года, а крупный сможет внедрить его только в сентябре. Тарифы на эту услугу на данный момент неизвестны.
В апреле пилотный проект по аналогичной программе запустила Visa. Согласно пресс-релизу платёжной системы, владельцы карт Россельхозбанка могут снимать средства при покупках в сети сыроварен «Русский пармезан». Однако в дальнейшем Visa намерена запустить сервис по всей России и с участием остальных банков.
Такая технология уже действует для владельцев карт Visa в некоторых других странах, например в США, Великобритании, Словакии и Польше.
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