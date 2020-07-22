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Теперь на переговорах по Донбассу Владимир Зеленский уже не сможет прибегать к аргументу, что он, де, не договаривается с террористами

22 июля 2020, 15:00  •  192 • Украина
Инцидент в Луцке, каков бы он ни был – спонтанный или постановочный (украинские силовики – мастаки на подобные розыгрыши, вспомнить хотя бы инцидент с Аркадием Бабченко), ставит точку в попытках Киева отказаться от диалога с ДНР и ЛНР на том основании, что их, де, представляют террористы. Вчера Зеленский не только беседовал с террористом тет-а-тет, но и выполнил его условие – прорекламировал фильм. Стало быть, глава украинского государства способен договориться даже с реальным террористом.
Похоже, вчера нам показывали постановочное телешоу. Кто его постановщики и заказчики, пожалуй, не суть важно. Луцкий террорист поставил президенту Украины условие – и тот его выполнил. Никто не выполнил – ни Порошенко, ни Медведчук, ни Ахметов. А Зеленский – принял условия террориста. По-человечески он, быть может, и правильно поступил. Но как президент – очевидно, дал маху. И дело, опять же, здесь не только в том, что теперь террористы мотивированы совершать противоправные действия, ибо знают, что глава государства может пойти у них на поводу. Вчера Зеленский отринул любые аргументы тех, кто выступает категорически против переговоров с народными республиками Донбасса. На том основании, что их руководители – террористы. Но раз Зеленский предпринял попытку договориться с реальным террористом однажды, что теперь может помешать ему найти общий язык с теми, кого Киев террористами выставляет?
Обратите внимание на реакцию националистов и ура-патриотов Украины – Зеленского они проклинают. А ведь он спас человеческие жизни, пойдя на контакт с луцким террористом! Но дело-то не в спасённых людях, дело в том, что у Киева теперь нет ни единого аргумента продолжать гражданскую войну на Донбассе! По всей видимости, в СБУ под конец постановки прозрели, и решили отыграть назад. Когда Зеленский выполнил все условия, и террорист отпустил трёх заложников и объявил о том, что сдаётся, неожиданно подлетел спецназ СБУ на броневике. Бросили светошумовую гранату, хотя никакой необходимости в махании руками после драки уже не было. Видимо, нужен был повод для ликвидации «террориста» – чтобы тот не выглядел победителем. Но глава СБУ Баканов лишний раз доказал, что в роли главы контрразведки он не менее смешон, чем его шеф Зеленский в роли президента. Так или иначе, теперь этим клоунам не отвертеться от прямых переговоров с Донбассом.

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