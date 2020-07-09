Теперь Медведев останется во власти пожизненно? Матвиенко дала робкую надежду на обратное

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала пожизненное сенаторство Дмитрия Медведева, на которое он может претендовать как бывший президент России согласно 95-й статье Конституции России. Председатель Совфеда отметила, что все упускают очень важный нюанс.

По словам Матвиенко, Основной закон России не предусматривает автоматического назначения экс-президента пожизненным сенатором. Поскольку статья Конституции предусматривает отказ от должности, получить пожизненную должность в Совфеде можно только после принятия соответствующего закона.

"Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому также в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки", - попыталась успокоить всех Матвиенко.

Тем не менее простые граждане России были не слишком убеждены. Многие отмечают, что Медведеву полагается пожизненная тюрьма, а не должность сенатора. Также комментаторы указывают, что при назначении сенатором экс-президент должен именно работать в Совфеде, а не пить чай у себя дома.