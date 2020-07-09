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Теперь Медведев останется во власти пожизненно? Матвиенко дала робкую надежду на обратное
09 июля 2020, 00:00 • 33 • Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона. "Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому также в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки", - заявила спикер Совфеда Матвиенко.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала пожизненное сенаторство Дмитрия Медведева, на которое он может претендовать как бывший президент России согласно 95-й статье Конституции России. Председатель Совфеда отметила, что все упускают очень важный нюанс.
По словам Матвиенко, Основной закон России не предусматривает автоматического назначения экс-президента пожизненным сенатором. Поскольку статья Конституции предусматривает отказ от должности, получить пожизненную должность в Совфеде можно только после принятия соответствующего закона.
Тем не менее простые граждане России были не слишком убеждены. Многие отмечают, что Медведеву полагается пожизненная тюрьма, а не должность сенатора. Также комментаторы указывают, что при назначении сенатором экс-президент должен именно работать в Совфеде, а не пить чай у себя дома.
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