«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой

Многие пользователи, в том числе украиноязычные, радуются тому, что львовский памятник одному из лидеров ОУН, гитлеровскому пособнику Степану Бандере облили краской.Об этом, передает свидетельствуют комментарии под постом львовского мэра Андрея Садового, сообщившего в своем блоге о случившемся.«Хоть кто-то смог это сделать, молодцы!», – пишут читатели.Также они характеризуют Бандеру как «сельского террориста-неудачника».«Памятники должны стоять на кладбище!. А особенно те, что разъединяют общество», – пишет на украинском языке Антонина Чеховская.