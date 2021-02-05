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«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой
05 февраля 2021, 17:10 • 82 • Украина
Многие пользователи, в том числе украиноязычные, радуются тому, что львовский памятник одному из лидеров ОУН, гитлеровскому пособнику Степану Бандере облили краской.
Об этом, передает свидетельствуют комментарии под постом львовского мэра Андрея Садового, сообщившего в своем блоге о случившемся.
«Хоть кто-то смог это сделать, молодцы!», – пишут читатели.
Также они характеризуют Бандеру как «сельского террориста-неудачника».
«Памятники должны стоять на кладбище!. А особенно те, что разъединяют общество», – пишет на украинском языке Антонина Чеховская.
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