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«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой

05 февраля 2021, 17:10  •  82 • Украина

Многие пользователи, в том числе украиноязычные, радуются тому, что львовский памятник одному из лидеров ОУН, гитлеровскому пособнику Степану Бандере облили краской.

Об этом, передает свидетельствуют комментарии под постом львовского мэра Андрея Садового, сообщившего в своем блоге о случившемся.

«Хоть кто-то смог это сделать, молодцы!», – пишут читатели.

Также они характеризуют Бандеру как «сельского террориста-неудачника».

«Памятники должны стоять на кладбище!. А особенно те, что разъединяют общество», – пишет на украинском языке Антонина Чеховская.

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