Теперь Израиль наносит удары по Сирии уже и на земле

Не повезло Башару Асаду с соседями. Все от него чего-то хотят. Одни откровенно враждебны — и требуют смерти или, как минимум, отставки, другие, требуют того же самого, только завуалировано. Туркам он не нравится, израильтянам не нравится, иорданцы — тоже не в восторге, с ливанцами сейчас все слишком сложно, а Ирак… а про Ирак и говорить нечего, нет сейчас такой страны, только на бумажке. Мало своей гражданской войны Асаду, так еще и чуть ли не каждый сосед норовит то отхватить кусок сирийской земли, то просто изувечить эту самую землю. С турками все ясно — они большие территории оккупировали, иорданцы же закрылись и почти не контактируют. Бейрут практически не активен — да, Хезболла все еще орудует в САР, но ее вернее рассматривать, как продолжение Ирана. С Ираком же Дамаск сейчас связывает разве что постоянная трансграничная циркуляция различных вооруженных групп как проправительственных, так и террористических.

С Израилем история куда интереснее. Тель-Авив ведет здесь свою гибридную войну, одновременно выступая и как главный противник Ирана, и как прокси-силы США на всем Ближнем Востоке. И в этом смысле Асад не особенно-то и важен для Нетаньяху и Ко, тем не менее, не задеть его просто невозможно. Правда, далеко не всегда понятно, зачем вообще это нужно, да еще так часто…

Так, например, на днях стало известно о некоей успешной операции сил специального назначения ЦАХАЛ в сирийской провинции Кунейтра. Сообщается, что пару недель назад военные Израиля вторглись на официально сирийскую территорию и уничтожили два поста Сирийской арабской армии. Звучит как-то слишком уж дико, похоже на официальное объявление новой войны. Однако в деталях ситуация смотрится уже не так однозначно.

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Да, официально все это бесчинство происходило на территории, признаваемой большинством государств сирийской. Речь о Голанских высотах, что юридически входят в состав мухафазы Кунейтра. Только вот полвека назад львиную долю этих высот оккупировали израильтяне, но часть возвышенностей все же осталась за сирийцами, впрочем, с точки зрения стратегии, эти крохи практически бесполезны. Впоследствии в конфликт вмешалась ООН и довольно быстро добилась создания буферной зоны все на тех же Голанских высотах (по правде говоря, основными организаторами этого дела были все же американцы — авт.). Это так называемая Пурпурная линия. На ней, согласно договоренностям, размещать свои силы может только ООН.

Но вот, согласно официальной позиции ЦАХАЛ, сирийцы вдруг решили нарушить это правило. Они пересекли границу буферной зоны и разместили свои силы «вдоль границы». Разведка Израиля давно с тревогой наблюдала за какими-то странными действиями сирийцев близ границы и всегда была настороже. И вот час Х настал. Соседи еврейского государства проникли на, по сути, свою же собственную территорию (как ни крути, Кунейтра все-таки остается Кунейтрой, пускай об этом многие уже и позабыли — авт.), чем серьезно навредили национальной безопасности Израиля. Возможно, немного иронично сформулировано, и нам с расстояния тысяч километров все это кажется смешным, ибо разницу меж военными потенциалами сирийцев и израильтян мы прекрасно знаем, но в Тель-Авиве всякая подобная активность и в самом деле вызывает повышенную настороженность Все-таки куча войн был, в том числе при участии САР, да и переброска нестабильности из все еще полыхающей страны совершенно ни к чему. Нам, к слову, эти опасения становятся понятны сейчас, когда все настойчивей становятся слухи о переброске Эрдоганом террористов в постсоветские территории. В общем, евреи решили действовать.

Но сделали они все тихо и аккуратно. Никаких атак в лоб или всеиспепеляющих F-16. Только спецназ с ограниченным набором вооружения, но с кучей взрывчатки. В общем, в нужный момент спецназовцы из нескольких подразделений отправились к обнаруженным пунктам и заминировали их. На этом все. Никаких потерь, и даже никакого скандала. Возможно, об этом никто бы и не знал, кроме сирийцев и израильтян, если бы ЦАХАЛ вдруг почему-то не решил пустить информацию в массы по истечению двух недель после операции. В Дамаске на эту тему ничего не говорят.

Кто прав? Кто виноват? И, что весьма интересно, чем занимаются там эти самые ООНовские миротворцы? Впрочем, для последних есть какое-никакое оправдание: все-таки Пурпурная линия — это не пара футбольных полей, а 1300 квадратных километров. А миротворцев там этих сейчас — по пальцам сосчитать. Как бы то ни было, юридически докопаться можно до каждой из сторон. Конечно, первым делом надо винить Израиль. По международному законодательству он — оккупант. Следовательно, и никакой Пурпурной линии быть не должно. Здесь просто должна быть Сирия, и на ее территории солдаты Сирийской арабской армии могут делать все то, что прикажет им руководство. Но такие аргументы больше подходят для речи сирийских педагогов, призванных воспитать патриотов из подрастающего поколения. В реальности, как мы знаем, Голаны под полным контролем Израиля и, скорее всего, ничего не изменится еще очень долго. Пурпурная линия, в принципе, тоже под влияние Тель-Авива, по крайней мере, ЦАХАЛ постоянно наблюдает за всей площадью и, по слухам, периодически израильские военные тут обитают, хотя так называемые Силы ООН по наблюдению за разъединением (таково официальное название международного контингента — авт.) проникновение любых вооруженных сил должны совершенно не допускать. В общем, де-факто и частично де-юре первыми грубую ошибку допустили сирийцы, хотя сказать, что израильтяне правы, язык тоже не повернется.

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Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что развязывать и раздувать эту историю особо не стоит, потому как, потянув за нитку, в итоге можно развязать очередную войну.

— Тут, сирийцам и израильтянам, по всей видимости, когда-нибудь самим придется окончательно решить кто прав, а кто виноват. Что это было? Сложно сказать. Если границу буферной зоны нарушили первыми сирийцы, то, получается, они совершили ошибку. Конечно, выдворять их из Пурпурной линии должны были не израильтяне, которые своей операцией тоже нарушили международное право. Это должен был делать контингент ООН. Все-таки в его обязанности входит постоянный мониторинг приграничных военных объектов с обеих сторон границы.

«СП»: — Зачем сирийцам в условиях гражданской войны вообще было нужно соваться в спорные районы на Голанах?

— Да, это странно, во всем надо разбираться, но крайне маловероятно, чтобы высшее руководство как-то это планировало. Возможно, это и вовсе провокация при участии третьей стороны. Также не исключаю, что такое решение было принято где-то на низовом уровне в Сирийской арабской армии. Кто-то из офицеров принял неверное решение, представив себя полководцем, или еще по какой иной странной причине.

«СП»: — Если допустить, что это провокация, то кому она выгодна? Похоже, что больше всего Израилю. Мол, утвердившийся Асад с быстро восстанавливаемой армией должен не забывать свое истинное место и не допускать никаких поползновений восстановить территориальную целостность за счет Голан.

— Возможно, но я бы не стал чисто теоретически размышлять об этих вероятностях. Очевидно, что сегодня у Сирии есть куда более серьезные проблемы, и Голаны на этом фоне ушли на сотый план.