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Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
22 декабря 2018, 23:09 • 116 • Политика
Суд Лондона вынес решение об отказе в экстрадиции пензенского бизнесмена Алексея Шматко, которого обвиняют в мошенничестве
Автор:
Тер-Газарян Арам
После рассмотрения дела об экстрадиции на Родину пензенского бизнесмена Алексея Шматко, любой желающий, даже если он был справедливо осужден в России, сможет доказать свою невиновность в Лондоне. Британский суд признал доводы России не заслуживающими доверия.
Сообщение о том, что английские суды больше не будут учитывать гарантии и аргументы Российской Федерации осталась незамеченной на фоне новостей о пресс-конференции Владимира Путина. Те же СМИ, которые опубликовали решение, обратили внимание лишь на то, что английский суд встал на сторону предпринимателя «номер один в списке Титова», а не на формулировку самого решения.
Первый из списка
Напомним, что в начале весны российский бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе своей предвыборной президентской кампании посетил Лондон, где встретился с беглыми российскими бизнесменами. Среди них был и Алексей Шматко, бывший глава компании из Пензы «Волгогазпроект».
Именно Шматко предложил Титову создать список бизнесменов, которые считают, что против них несправедливо возбудили уголовные дела или осудили в России, но при этом хотят объективного расследования. После пересмотра дел, они все выражали готовность вернуться в Россию.
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