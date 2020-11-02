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Теперь дожмёт "чёрных лесорубов"? Откровения вице-премьера о "битве за Москву" получили продолжение

02 ноября 2020, 12:40  •  152 • Политика
Вице-премьер России Виктория Абрамченко продолжила делиться откровениями о "битве за Москву". Теперь чиновница намерена дожать "чёрных лесорубов" - бизнесменов, которые "прорубили" в законе "задние калитки" для криминальных схем.
Заместитель главы правительства поделилась с подписчиками историей своей работы в Росреестре. Она не стала скрывать попытки нечистых на руку бизнесменов и чиновников обойти закон с помощью предусмотрительно приготовленных лазеек. Сама Абрамченко назвала их "задними калитками", через которые бизнесмены в сфере недвижимости делали, что хотели.
Однако созданная по инициативе Абрамченко система ФГИС ЕГРН эти калитки закрыла.
Вот и началась настоящая битва за Москву. С обмороком нескольких дам и алкогольной интоксикацией их кавалеров. Я не дрогнула. Не дождутся, - цитирует вице-премьера политолог Марат Баширов.
По его словам, Абрамченко удалось положить конец массовым нарушениям и бросить вызов "хозяевам жизни". Он также напомнил предложенный ею план по борьбе с нелегальной заготовкой леса. Баширов заключил, что дожимать коррупцию и обходные нелегальные схемы Абрамченко действительно умеет.
Скриншот:Telegram/Баширов

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