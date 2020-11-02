Теперь дожмёт "чёрных лесорубов"? Откровения вице-премьера о "битве за Москву" получили продолжение

Заместитель главы правительства поделилась с подписчиками историей своей работы в Росреестре. Она не стала скрывать попытки нечистых на руку бизнесменов и чиновников обойти закон с помощью предусмотрительно приготовленных лазеек. Сама Абрамченко назвала их "задними калитками", через которые бизнесмены в сфере недвижимости делали, что хотели.

Однако созданная по инициативе Абрамченко система ФГИС ЕГРН эти калитки закрыла.

Вот и началась настоящая битва за Москву. С обмороком нескольких дам и алкогольной интоксикацией их кавалеров. Я не дрогнула. Не дождутся, - цитирует вице-премьера политолог Марат Баширов.

По его словам, Абрамченко удалось положить конец массовым нарушениям и бросить вызов "хозяевам жизни". Он также напомнил предложенный ею план по борьбе с нелегальной заготовкой леса. Баширов заключил, что дожимать коррупцию и обходные нелегальные схемы Абрамченко действительно умеет.

Скриншот:Telegram/Баширов