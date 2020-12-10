Теперь досталось Чечне: Великобритания ввела новые санкции против России

МИД Великобритании заявил о введении новых санкций против граждан России. Как пояснили в дипломатическом ведомстве, они якобы нарушили права человека.

В списке фигурирует три имени - спикер парламента Чечни Магомед Даудов, глава республиканского МВД Аюб Катаев, замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов, а также спецотряд "Терек".

По версии Великобритании, вышеперечисленные лица ответственны за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств в Чечне.

"Британия вводит санкции, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов", - говорится в собщении МИД.