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Теперь досталось Чечне: Великобритания ввела новые санкции против России
10 декабря 2020, 22:05 • 84 • Политика
Лондон объявил о введении персональных санкций против трёх представителей властей Чечни, а также спецотряда "Терек". По версии Великобритании, они нарушили права человека.
МИД Великобритании заявил о введении новых санкций против граждан России. Как пояснили в дипломатическом ведомстве, они якобы нарушили права человека.
В списке фигурирует три имени - спикер парламента Чечни Магомед Даудов, глава республиканского МВД Аюб Катаев, замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов, а также спецотряд "Терек".
По версии Великобритании, вышеперечисленные лица ответственны за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств в Чечне.
"Британия вводит санкции, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов", - говорится в собщении МИД.
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