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«Теперь без моральных поучений»: как скандал вокруг «сливов» характеризует свободу слова в США

10 июня 2018, 02:39  •  29 • В мире
В Соединённых Штатах разразился очередной скандал, связанный с утечками конфиденциальной информации. Расследуя дело о «сливах» в СМИ, Минюст США получил доступ к почте и данным о телефонных звонках журналистки издания The New York Times без её ведома. Американская пресса заявляет о нарушении гражданских прав, а сторонники Трампа утверждают, что таким образом президент рубит щупальца «глубинного государства». По мнению экспертов, в сложившейся ситуации Соединённые Штаты утратили моральное право учить весь мир стандартам журналистики и принципам свободы слова. Об американских правилах ведения информационной войны — в материале RT.
 
© Mark Wilson/Getty Images
 

«Охота на источники»

The New York Times сообщает, что одна из журналисток издания Али Уоткинс стала жертвой слежки со стороны американских правоохранительных органов. В феврале 2018 года Минюст США получил доступ к её  электронной почте и записям звонков по сотовому телефону, о чём предупредил Уоткинс лишь постфактум.

«Суть проблемы здесь — это вмешательство правительства в частные контакты репортёра, — заявила пресс-секретарь NYT Элен Мёрфи. — Это должно крайне обеспокоить всех, кого заботит информированность общества».

Chicago Tribune назвала действия Минюста «агрессией против репортёров и их источников».

Американский ПЕН-центр в Нью-Йорке потребовал объяснений от правительства США. А НПО «Комитет по защите журналистов» назвал расследование в отношении Уоткинс опасным прецедентом.

В свою очередь, бывший работодатель журналистки главред BuzzFeed назвал действия американских правоохранителей «ничем не оправданной охотой на источники утечек». О своей поддержке Уоткинс заявил и портал WikiLeaks.

Как отмечает NYT, получив доступ к контактам журналистки, американские правоохранители могут раскрыть все её источники информации, включая те, которые хотели бы остаться в тени и избежать преследования, в том числе уголовного.

Подробности дела четырёхмесячной давности стали известны лишь на днях. Уоткинс скрывала от редакции NYT информацию о следственных действиях в свой адрес, пока в четверг, 7 июня, не был арестован бывший начальник безопасности комитета сената США по разведке Джеймс Вульф. В его руки поступала вся секретная информация, с которой исполнительная власть намеревалась ознакомить членов комитета.

Опасные связи

С высокопоставленным 57-летним чиновником комитета сената США по разведке 26-летняя журналистка состояла в романтических отношениях, а обратили внимание на неё правоохранители, расследуя возможную причастность Вульфа к «сливам» информации в прессу. В частности, их интерес вызвала публикация Али Уоткинс в BuzzFeed от 4 апреля 2017 года, где она писала о контактах советника предвыборной кампании Дональда Трампа Картера Пейджа с «представителями российской разведки», якобы имевших место в 2013 году.

  • Джеймс Вульф
  • © Brendan Smialowski / AFP

Ранее соответствующий доклад поступил в комитет сената по разведке. Публикации о Пейдже привели к новой волне критики в адрес Дональда Трампа и обвинениям в возможном вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию 2016 года.

Как следует из опубликованного NYT обвинения в адрес Вульфа, представленного в суд в Вашингтоне, он и его любовница активно разговаривали по телефону, когда в комитет сената по разведке поступила информация о бывшем советнике Трампа и сразу после публикации материала о Картере Пейдже. Кроме того, они общались сразу после того, как Уоткинс обсуждала эту статью в эфире кабельного телеканала.

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«Я всегда старался дать тебе столько информации, сколько мог», — цитирует Минюст США сообщение Вульфа, отправленное Уоткинс.

В пятницу, комментируя информацию об аресте Вульфа, президент Трамп не скрывал своего удовлетворения, заявив, что пойман «важный сливщик». 

«Я большой сторонник свободы печати, но я также считаю, что нельзя сливать секретную информацию», — добавил американский лидер.

«Предполагаемый сговор Вулфа со СМИ для создания историй, выставляющих президента и его окружение в негативном свете, — это отражение того, что некоторые называют «глубинным государством в США», и его враждебности к президенту Трампу», — пишет поддерживающее Трампа издание Breitbart.

«О свободе говорить сложно»

В интервью RT профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков отметил, что очередной скандал с утечкой информации в США обнажил теневые стороны отношений власти и прессы в стране.

«Не секрет, что при каждом комитете сената США есть свой прикормленный журналист, который получает горячую информацию от лоббистских групп. И все эти журналисты, колумнисты в той или иной степени подконтрольны спецслужбам. Они не самостоятельны», — подчеркнул Судаков.

По словам эксперта, на сегодняшний день все эти «грандиозные скандалы с утечкой информации» в США являются сигналом для всего мира о том, как на самом деле обстоят дела со свободой слова в Штатах.

«Мы, Россия и наши европейские партнёры, прекрасно понимаем, откуда идёт давление на наши СМИ — RT и Sputnik — и почему идёт это давление: наши СМИ пытаются говорить то, о чём остальные молчат, и это не нравится Вашингтону», — отметил Судаков.

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По мнению политолога Александра Асафова, в такой ситуации США просто не имеют никакого морального права кому бы то ни было рассказывать про свободу прессы, тем более на этом фоне довольно неуклюже выглядят претензии американцев к России о нарушении свободы слова.

«Что касается моральных поучений и разговоров о профессиональной этике, то это в основном используется как инструмент внешнеполитического давления. Внутри страны эти вещи игнорируются, и можно приводить бесконечное число эпизодов нарушения прав американских же граждан в США», — утверждает политолог.

По словам Судакова, США сегодня ведут массированную информационную войну против России.

«А на войне как на войне: Соединённые Штаты прекрасно понимают: если ложь работает, её должно быть как можно больше. И любые, даже самые очевидные факты того, что Вашингтон сам не соблюдает свободу прессы, во внимание американскими властями приниматься не будут. В лучшем случае мы услышим с их стороны ничего не значащие отговорки», — подчеркнул эксперт.

Как в кино

Пока Джеймсу Вульфу предъявлено обвинение в даче ложных показаний, расследуются его отношения ещё с несколькими журналистами. Изначально он отрицал свою связь с Уоткинс, пока ему не предъявили фотографии, где они запечатлены вместе.

  • Кейт Мара и Кевин Спейси в ролях Зои Барнс и Фрэнка Андервуда
  • © Кадр из сериала «Карточный домик»

За время длившихся три года отношений с Вульфом она успела написать множество материалов со ссылкой на «источники в разведсообществе США», в том числе по теме «российского вмешательства», а в 2015 году даже получила Пулитцеровскую премию за участие в расследовании о слежке ЦРУ за всё тем же комитетом сената по разведке.

8 июня 2018 года WikiLeaks републиковал запись Али Уоткинс в Twitter, сделанную в 2013 году. В ней юная журналистка заявляла, что желает подражать персонажу телесериала «Карточный домик» Зои Барнс. Героиня, сыгранная актрисой Кейт Мара, служила инструментом «слива» информации и манипуляции общественным мнением для своего любовника, беспринципного конгрессмена Франка Андервуда (Кевин Спейси), и в конце концов погибла от его рук.

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    По мнению политолога Александра Асафова, казус Вульфа и Уоткинс свидетельствует о низких моральных стандартах современной американской журналистики.

    «В Соединённых Штатах очень часто бывают журналистские расследования, материалы для которых получены неподобающим образом: через постель или через участие в неблаговидных действиях, — отмечает эксперт. — В погоне за «Пулитцером», за гонораром американские журналисты часто идут на нарушение моральных норм».

    «Не застрахован никто»

    При этом, как пояснили RT эксперты, с точки зрения действующего американского законодательства американские правоохранители не совершили ничего нелегального, получив в своё распоряжение переписку и информацию о звонках Али Уоткинс.

    «Я думаю, что действия Минюста США будет сложно оспорить, и успех журналистке в суде не гарантирован», — считает Асафов.

    В США действует введённый после терактов 11 сентября Патриотический акт, который позволяет спецслужбам в случае угрозы национальной безопасности существенно ограничивать права и свободы граждан, напоминает эксперт.

    «Другое дело — насколько принятие таких законов является приемлемым для демократической страны», — задаётся вопросом в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

    Асафов напомнил, что именно о такой тотальной слежке за всеми гражданами США сообщал ранее бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Существующие законодательные акты позволяют трактовать подобные действия спецслужб  максимально широко. И от их вмешательства в личную жизнь «не застрахован никто». Так, 9 апреля 2018 года Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск у личного адвоката президента Трампа Майкла Коэна.

    • Эдвард Сноуден
    • © Rafael Marchante / Reuters

    «Это было нарушением всех мыслимых правил и процедур, включая право на адвокатскую тайну», — подчеркнул политолог.

    Годом ранее сам будущий президент стал объектом слежки ФБР.

    «О свободе в США говорить сложно, её практически не существует», — подытожил Асафов.

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