Теперь – из-за митингов в Москве: Сенаторы США потребовали ввести новые санкции против России

В заявлении председателя комитета палаты представителей США по иностранным делам демократа Элиота Энгела и республиканца Майкла Маккола говорится о том, что под ограничительные меры должны попасть люди, "виновные в нарушении прав человека", допущенные во время акций протеста в Москве. Документ опубликован на сайте Энгела.

"Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с актом Сергея Магнитского для введения целенаправленных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России, — говорится в заявлении.

Как утверждают представители Конгресса США, в Москве проходили "мирные демонстрации", участники которых выступали "за демократические реформы и справедливые выборы". Однако власти многих демонстрантов "запугали и посадили в тюрьму".

Таким образом, уверяют конгрессмены, российское правительство, "проявив агрессию", нарушает обязательства по демократическому управлению и свободе собраний, принятые на себя членами ОБСЕ.

Кроме этого, в заявлении содержится призыв к российским властям "освободить несправедливо задержанных", закрыть уголовные дела, возбужденные против них, а прекратить устраивать "акты агрессии" против мирных демонстрантов. На этом конгрессмены не остановились и потребовали "провести расследование" в отношении полицейских, которые, по их мнению, "применяли неоправданную силу" против "мирных демонстрантов".