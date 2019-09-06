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Теперь – из-за митингов в Москве: Сенаторы США потребовали ввести новые санкции против России

06 сентября 2019, 07:54  •  130 • В мире
К американскому президенту с требованием ввести очередные персональные санкции против граждан России, расширив таким образом "список Магнитского", два конгрессмена – республиканец и демократ. Поводом для такого требования стали митинги в российской столице, на которых российское правительство проявляло "акты агрессии" в отношении протестующих.
В заявлении председателя комитета палаты представителей США по иностранным делам демократа Элиота Энгела и республиканца Майкла Маккола говорится о том, что под ограничительные меры должны попасть люди, "виновные в нарушении прав человека", допущенные во время акций протеста в Москве. Документ опубликован на сайте Энгела.
"Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с актом Сергея Магнитского для введения целенаправленных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России, — говорится в заявлении.
Как утверждают представители Конгресса США, в Москве проходили "мирные демонстрации", участники которых выступали "за демократические реформы и справедливые выборы". Однако власти многих демонстрантов "запугали и посадили в тюрьму".
Таким образом, уверяют конгрессмены, российское правительство, "проявив агрессию", нарушает обязательства по демократическому управлению и свободе собраний, принятые на себя членами ОБСЕ.
Кроме этого, в заявлении содержится призыв к российским властям "освободить несправедливо задержанных", закрыть уголовные дела, возбужденные против них, а прекратить устраивать "акты агрессии" против мирных демонстрантов. На этом конгрессмены не остановились и потребовали "провести расследование" в отношении полицейских, которые, по их мнению, "применяли неоправданную силу" против "мирных демонстрантов".

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