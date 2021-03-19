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Теория заговора глобалистов уже не вызывает улыбки. Озвучен главный для мира вопрос
19 марта 2021, 15:30 • 261 • Политика
Теория заговора глобалистов уже не вызывает улыбки. Виталий Третьяков озвучил главный для мира вопрос: существует ли единый центр управления? Он заметил, что ранее подобные суждения могли восприниматься с усмешкой, однако сегодня накопилось слишком много тревожных фактов, которые просто невозможно отвергать.
Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в ходе общественного обсуждения в эфире "Первого русского" оценил вероятность существования масштабного заговора глобалистов.
Ранее философ Александр Дугин обнародовал свой манифест, вступив в прямую полемику с концепцией основателя Давосского форума Клауса Шваба "Большая Перезагрузка".
Эта модель мироустройства, по сути, провозглашает новый порядок, в котором нет места человеку как личности. Он основывается на идеях трансгуманизма, цензуре соцсетей и утрате собственного мнения и лица.
Третьяков заявил о высокой общественной важности текста Дугина и признался, что его в связи с этим крайне волнует один вопрос:
Он заметил, что ранее подобные суждения могли восприниматься с улыбкой, однако сегодня накопилось слишком много тревожных фактов, которые просто невозможно отвергать.
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