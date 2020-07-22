Издание The Daily Telegraph подготовило материал о вмешательстве русских в референдум Brexit в 106 году, когда голосовали за выход Соединённого Королевства из состава Евросоюза. Во вторник, 21 июля, парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности должен выступить с докладом на эту тему.

Журналисты выяснили, что британские депутаты не нашли "русского следа" в голосовании по выходу из Евросоюза. Тогда депутаты решили найти новую тему. Они заявили, что Россия все-таки пыталась вмешиваться в выборный процесс в Великобритании, но на других выборах.

Так, в 50-страничном докладе говорится, что Москва якобы вмешивалась в референдум 2014 года о независимости Шотландии. К такому выводу авторы доклада пришли по "комментариям из открытых источников".

Также британские депутаты выступят с критикой правительства за "мягкость в отношениях с Москвой". Депутаты недовольны и теми политиками, которые привлекали российские деньги в экономику Великобритании, и особенно Лондона, в последнее время.