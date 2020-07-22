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Теория о "первом вмешательстве в западные выборы" провалилась? Telegraph выпустил расследование

22 июля 2020, 01:00  •  29 • В мире
Издание The Daily Telegraph выпустило материал о "русском следе" в референдуме Brexit. По данным журналистов, британские депутаты пришли к выводу, что никакого российского вмешательства в процесс голосования не было. Зато в Великобритании заявили о "первом постсоветском вмешательстве в западные демократические выборы" на голосовании о судьбе Шотландии.
Издание The Daily Telegraph подготовило материал о вмешательстве русских в референдум Brexit в 106 году, когда голосовали за выход Соединённого Королевства из состава Евросоюза. Во вторник, 21 июля, парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности должен выступить с докладом на эту тему.
Журналисты выяснили, что британские депутаты не нашли "русского следа" в голосовании по выходу из Евросоюза. Тогда депутаты решили найти новую тему. Они заявили, что Россия все-таки пыталась вмешиваться в выборный процесс в Великобритании, но на других выборах.
Так, в 50-страничном докладе говорится, что Москва якобы вмешивалась в референдум 2014 года о независимости Шотландии. К такому выводу авторы доклада пришли по "комментариям из открытых источников".
Также британские депутаты выступят с критикой правительства за "мягкость в отношениях с Москвой". Депутаты недовольны и теми политиками, которые привлекали российские деньги в экономику Великобритании, и особенно Лондона, в последнее время.

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