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Теннисисты Свитолина и Монфис подтвердили свои отношения, создав общий аккаунт в Instagram
18 января 2019, 14:24 • 72 • Украина
Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис подтвердили, что состоят в романтических отношениях, создав общую страницу в социальной сети Instagram.
Reuters
Пара выложила первое совместное видео.
«Нет ничего плохого в том, чтобы быть разными», — говорится в сообщении под публикацией.
Слухи об отношениях француза и украинки появились после матча Свитолиной во втором круге Australian Open. Монфис поддерживал Свитолину во время противостояния со словацкой спортсменкой Викторией Кужмовой.
Ранее американская теннисистка Анисимова назвала Шарапову прекрасным примером для подражания.
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