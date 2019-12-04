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Теннисистка Свитолина заявила, что планирует выступить на ОИ-2020, несмотря на конфликт с ФТУ

04 декабря 2019, 19:24  •  12 • Украина
Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина ответила на появившиеся обвинения в том, что она намерена отказаться от выступлений за национальную команду на летней Олимпиаде в Токио из-за финансовых разногласий с Федерацией тенниса Украины (ФТУ).
 
© Liang Xu via www.imago-images.de/www.imago-images.de globallookpress.com
 

«Да, я планирую выступать в Токио, и ситуация такая, что мне нужно отыграть ещё один матч за сборную. Я всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня есть физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому, откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись, а со стороны ФТУ... не считаю, что это вообще нормально — атаковать своего топ-игрока», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

Он отметила, что много лет защищает честь страны на международной арене и не понимает, почему некоторые пытаются говорить, что она предаёт Украину из-за денег.

«В матчах WTA всегда возле моего имени находится украинский флаг, поэтому мне непонятно, как люди могут меня выставлять в плохом свете. Я же не выступаю под нейтральным флагом. Ты вкладываешь свою душу, силы, своё время в Украину. Я занимаюсь здесь благотворительностью, делаю встречи с фанатами, уделяю время детям. Это занимает время, а люди воспринимают это как нечто в порядке вещей. А вот если я пару раз не выступлю за Украину, да ещё и по понятным причинам, то сразу слышу в свой адрес обвинения», — добавила 25-летняя теннисистка.

В начале года вице-президент и исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин раскритиковал отказ Свитолиной сыграть в матче Кубке Федерации с Польшей, при этом акцентировав внимание на высоких финансовых требованиях спортсменки.

В последний раз Свитолина играла за Украину в Кубке Федерации в феврале и апреле 2017 года. В последующие два года она отказывалась от участия из-за травм.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова покинула топ-30 рейтинга WTA.

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