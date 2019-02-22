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Тенге "национализируют": С валюты Казахстана исчезнет русский язык

22 февраля 2019, 21:09  •  84 • В мире
Президент Казахстана утвердил новую концепцию дизайна монет и банкнот национальной валюты. На новых банкнотах и монетах исчезнут надписи на русском языке.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую концепцию дизайна монет и банкнот национальной валюты. В новом дизайне монет и банкнот не будет надписей на русском языке.
При этом говорится, что изменения не коснутся инвестиционных и коллекционных монет.
В указе за подписью Назарбаева сказано, что использование надписей на иностранных языках допускается лишь в дизайне инвестиционных и коллекционных монет.
При этом текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. Отметим, что русский имеет статус официального, но не государственного языка в Казахстане.
Концепция нового дизайна банкнот и монет национальной валюты была утверждена в декабре 2018 года, напоминает РИА Новости. Указ вступил в силу со дня подписания.
Напомним, в апреле 2017 года Назарбаев заявил о переходе казахского алфавита на латинскую графику. При этом президент сказал, что после перехода на латиницу в Казахстане русский язык не будет забыт.

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