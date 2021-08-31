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Теневые бизнес-схемы Киева под контролем США. Экс-полковник собрал доказательства
31 августа 2021, 20:35 • 105 • Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о схемах коррупции на Украине, которые взяли под контроль США при президентах Порошенко и Зеленском.
Военкор Дмитрий Стешин взял интервью у экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в котором он рассказал о роли США в теневых бизнес-схемах Украины.
Экс-сотрудник СБУ рассказал, что после майдана в 2014 году, который якобы был вызван борьбой с коррупцией, на Украине продолжилось воровство. Однако при Порошенко коррупционеры не отделяли себя от страны, а при Зеленском коррупция стала "прозападной".
- рассказал "КП" Прозоров.
По его словам, Запад создал в Киеве вертикаль контролирующих коррупцию органов - Национальное антикоррупционное бюро Украины (далее НАБУ. - Авт.), специализированную "антикоррупционную" прокуратуру и Антикоррупционный суд. То есть страны Запада контролируют и оперативное следствие, и поддержку обвинений в суде - прокурорский надзор, и сам суд.
Прозоров уверяет, что Байден причастен к коррупции на Украине - в частности, через передачу его сыну Хантеру до 10 млн долларов за работу в газовой компании "Бурисма", а также реверсные поставки газа, за которые из Украины "вытащили около 2 млрд долларов".
Также на Украине помнят коррупционный скандал в Укроборонпроме ещё при Порошенко, когда стоимость производства вооружений завышалась в разы. Также США ликвидировали судостроительные заводы в Николаеве как конкурентов. Теперь Украина будет закупать суда в странах Запада.
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