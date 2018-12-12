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«Теневое ЦРУ» обеспокоено союзом Путина с Си Цзиньпином
12 декабря 2018, 19:09 • 28 • Политика
Американские стратеги обеспокоены созданием китайско-российского союза, который бросит вызов господству США. Вопреки предостережениям Киссинджера и Бжезинского, Вашингтон ведет двойное противостояние с Россией и Китаем, ускоряя формирование «Восточной Антанты»
Автор:
Гасанов Камран
Аналитическое агентство Stratfor с тревогой наблюдает за формированием альянса России и Китая. Аналитик «теневого ЦРУ» Джефф Хоун на страницах газеты The Hill пишет о так называемой «Восточной Антанте» - по аналогии с союзом Франции и Британии в период Первой мировой войны.
Франко-британский «сердечный союз» тоже когда-то казался фантастикой, если вспоминать «Войну Алой и Белой розы», Трафальгарское сражение и борьбу Французской и Британской империй за колонии в Африке, Северной Америке и Азии. Однако общая угроза против германского рейха в 1914 и 1939 годах заставила Париж и Лондон сомкнуть щиты.
Хоун отмечает, что между КНР и Россией немало противоречий, но общая угроза в лице США способна сгладить эти расхождения:
Россия и Китай конкурируют в Средней Азии, которая в течение двух столетий принадлежала Российской империи и СССР, а сейчас втягивается в китайский проект «Один пояс, один путь». После 2012-го паритет между Россией и Китаем в торговле со Средней Азией качнулся в пользу КНР, которая с 2014 года экспортирует в регион в два раза больше ($87 млрд), чем Россия.
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