Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«В домах выбиты стёкла»: на складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взр...
«Опасаются потерять контроль над ситуацией»: чем вызвано очередное обострение от...
Дайджест СМИ: Массовая стрельба в США, операция Турции в Сирии, протесты в Гонко...
В Совфеде оценили идею создания в Раде комитета по Донбассу
Главная / В России

«Тенденция роста сохраняется»: с начала года Крым посетили более 4 млн туристов

05 августа 2019, 21:39  •  64 • В России
Более 4 млн туристов посетили Крым с начала года. Это выше прошлогодних показателей за аналогичный период на 11%, сообщили в министерстве курортов и туризма региона. Отели и пансионаты загружены на 80%. В Госсовете Крыма предположили, что предстоящий год станет рекордным для полуострова, поскольку начиная с 2020-го на него можно будет доехать на поезде по Крымскому мосту.
 
Вид на Ялту РИА Новости © Константин Михальчевский
 

С начала 2019 года Крым посетили более 4 млн туристов, что на 11% выше показателя 2018 года. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Число визитёров, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти. По состоянию на 1 августа у нас уже более четырёх миллионов гостей. Сохраняется тенденция прироста в 11% по отношению к прошлому году, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Волченко, в Крыму зафиксирована и высокая загрузка отелей и пансионатов. Так, в среднем она составляет 80%, а в некоторых районах превышает 90%, рассказал он.

Согласно представленной на сайте Минтуризма Крыма статистике, самым популярным направлением для туристов стал Южный берег — его в качестве места для отдыха выбрали 47,6% прибывших на полуостров.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек полагает, что ключевым трендом на полуострове является не увеличение количества мест в отелях и пансионатах, а модернизация туристической инфраструктуры.

  • Массандровский дворец
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Полуостров, без сомнения, может принять определенное количество туристов, чтобы им было комфортно, а не толкались спинами и стояли в очередях. Именно это я считаю главным направлением, по которому развивается туристический бизнес», — сказал парламентарий в беседе с RT.

«Я не стал бы прогнозировать дальнейшие рекорды. Главное, чтобы приезжающим в Крым было приятно и комфортно отдыхать», — заключил депутат.

Почти 7 млн человек в 2018 году

Напомним, в 2018 году Крым посетили 6,8 млн человек. Самый же высокий показатель за всю историю полуострова был установлен в 1988 году и составил 8,3 млн человек.

Большинство туристов прибыли на полуостров через Крымский мост — 58% от общего числа, сообщается на сайте Минтуризма республики. Около трети, 29%, выбрали авиатранспорт. Ещё 13% для отдыха в Крыму пересекли границу России и Украины.

В июле сообщалось, что с начала лета этого года по Крымскому мосту проехали свыше 1 млн автомобилей. Так, за июнь интенсивность движения выросла на 13% по сравнению с 2018 годом. Само движение по мосту началось в мае — всего с тех пор по нему проехали свыше 6 млн автомобилей.

Кроме того, до конца года будет введена в эксплуатацию железнодорожная часть Крымского моста. Старт движения поездов ожидается 9—10 декабря 2019 года. По предварительной информации, билеты можно будет купить за 45 суток до запуска самих поездов, в октябре.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей. Он сказал, что по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 25%.

«Основным источником доходов в летний период является курортный сезон. Прямых налоговых поступлений в бюджет Республики Крым получили 1 млрд и 460 млн рублей, что на 25% выше прошлогодних показателей», — цитирует его РИА Новости.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что с 2014 года в республике Крым фиксируется ежегодное повышение турпотока.

«В прошлом году был поставлен постсоветский рекорд. Это было связано с тем, что завершилось строительство первой части Крымского моста. Это очень сильно повлияло на доступность Крыма для туристов. Что касается туристического потока этого года, он очень активен», — сказал парламентарий.

Он упомянул, что вместе с этим растёт количество туристов с Украины, которые едут на полуостров вопреки позиции Киева.

«Увеличилось число туристов, приезжающих с Украины. Несмотря на всю агрессивную украинскую политику, люди, которые там живут, видят для себя Крым местом летнего отдыха», — отметил Ганжара.

По мнению парламентария, новый рекорд количества туристов в Крыму будет побит в предстоящем году, когда на полуостров можно будет приехать по железной дороге.

«В Крым можно будет прилететь на самолёте, доехать на поезде. С точки зрения железнодорожных перевозок мы знаем, что это наиболее доступный транспорт и связан с большим численным показателем пассажироперевозок. И когда Крым вокруг себя замкнёт все три кольца своей логистической доступности, я думаю, мы увидим новый однозначно постсоветский рекорд», — заключил Ганжара.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
04 августа 2019, 21:24
"Такие арбузы и дыни - на полигон для химоружия!": Жириновский требует проверять овощи и фрукты на въезде в города
05 августа 2019, 16:54
Эксперт о заявлении Климкина о скорой миграции жителей незалежной: Украина - дойная корова для Европы, где дешевая земля и рабы для плантаций
04 августа 2019, 18:09
Активист несогласованных акций в Москве призвал убивать детей силовиков
05 августа 2019, 18:24
Человеческий фактор: МЧС рассказало об основной причине лесных пожаров в Сибири
04 августа 2019, 14:54
Сергей Собянин: Организаторам незаконных акций в Москве нужно было втянуть граждан в беспорядки
05 августа 2019, 02:09
«Сможет вести разведку автономно»: какими возможностями будет обладать ударный беспилотник ВКС «Охотник»
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 августа 2019, 02:09
«Сможет вести разведку автономно»: какими возможностями будет обладать ударный беспил...
05 августа 2019, 08:54
"Прокол" Deutsche Welle и маршрут несанкционированной акции от посольства С...
05 августа 2019, 08:54
"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он п...
05 августа 2019, 05:39
Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются поня...
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 21:09
Посол США пошел? Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой
01 августа 2019, 10:39
Импотенты проиграли: Оппозиция оказалась никому не нужна
31 июля 2019, 18:24
Российские средства РЭБ наносят подкашивающий удар. Промахи израильских «Delilah» покажутся цветочками
05 августа 2019, 05:39
Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются понять, что происходит на границе – источники
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину
03 августа 2019, 21:09
«Слуга народа» начинает грабёж евроукров (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.