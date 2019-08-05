«Тенденция роста сохраняется»: с начала года Крым посетили более 4 млн туристов

Более 4 млн туристов посетили Крым с начала года. Это выше прошлогодних показателей за аналогичный период на 11%, сообщили в министерстве курортов и туризма региона. Отели и пансионаты загружены на 80%. В Госсовете Крыма предположили, что предстоящий год станет рекордным для полуострова, поскольку начиная с 2020-го на него можно будет доехать на поезде по Крымскому мосту.

С начала 2019 года Крым посетили более 4 млн туристов, что на 11% выше показателя 2018 года. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Число визитёров, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти. По состоянию на 1 августа у нас уже более четырёх миллионов гостей. Сохраняется тенденция прироста в 11% по отношению к прошлому году, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Волченко, в Крыму зафиксирована и высокая загрузка отелей и пансионатов. Так, в среднем она составляет 80%, а в некоторых районах превышает 90%, рассказал он.

Согласно представленной на сайте Минтуризма Крыма статистике, самым популярным направлением для туристов стал Южный берег — его в качестве места для отдыха выбрали 47,6% прибывших на полуостров.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек полагает, что ключевым трендом на полуострове является не увеличение количества мест в отелях и пансионатах, а модернизация туристической инфраструктуры.

Массандровский дворец

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Полуостров, без сомнения, может принять определенное количество туристов, чтобы им было комфортно, а не толкались спинами и стояли в очередях. Именно это я считаю главным направлением, по которому развивается туристический бизнес», — сказал парламентарий в беседе с RT.

«Я не стал бы прогнозировать дальнейшие рекорды. Главное, чтобы приезжающим в Крым было приятно и комфортно отдыхать», — заключил депутат.

Почти 7 млн человек в 2018 году

Напомним, в 2018 году Крым посетили 6,8 млн человек. Самый же высокий показатель за всю историю полуострова был установлен в 1988 году и составил 8,3 млн человек.

Большинство туристов прибыли на полуостров через Крымский мост — 58% от общего числа, сообщается на сайте Минтуризма республики. Около трети, 29%, выбрали авиатранспорт. Ещё 13% для отдыха в Крыму пересекли границу России и Украины.

В июле сообщалось, что с начала лета этого года по Крымскому мосту проехали свыше 1 млн автомобилей. Так, за июнь интенсивность движения выросла на 13% по сравнению с 2018 годом. Само движение по мосту началось в мае — всего с тех пор по нему проехали свыше 6 млн автомобилей.

Кроме того, до конца года будет введена в эксплуатацию железнодорожная часть Крымского моста. Старт движения поездов ожидается 9—10 декабря 2019 года. По предварительной информации, билеты можно будет купить за 45 суток до запуска самих поездов, в октябре.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей. Он сказал, что по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 25%.

«Основным источником доходов в летний период является курортный сезон. Прямых налоговых поступлений в бюджет Республики Крым получили 1 млрд и 460 млн рублей, что на 25% выше прошлогодних показателей», — цитирует его РИА Новости.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что с 2014 года в республике Крым фиксируется ежегодное повышение турпотока.

«В прошлом году был поставлен постсоветский рекорд. Это было связано с тем, что завершилось строительство первой части Крымского моста. Это очень сильно повлияло на доступность Крыма для туристов. Что касается туристического потока этого года, он очень активен», — сказал парламентарий.

Он упомянул, что вместе с этим растёт количество туристов с Украины, которые едут на полуостров вопреки позиции Киева.

«Увеличилось число туристов, приезжающих с Украины. Несмотря на всю агрессивную украинскую политику, люди, которые там живут, видят для себя Крым местом летнего отдыха», — отметил Ганжара.

По мнению парламентария, новый рекорд количества туристов в Крыму будет побит в предстоящем году, когда на полуостров можно будет приехать по железной дороге.

«В Крым можно будет прилететь на самолёте, доехать на поезде. С точки зрения железнодорожных перевозок мы знаем, что это наиболее доступный транспорт и связан с большим численным показателем пассажироперевозок. И когда Крым вокруг себя замкнёт все три кольца своей логистической доступности, я думаю, мы увидим новый однозначно постсоветский рекорд», — заключил Ганжара.