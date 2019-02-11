«Тенденция к постоянным оговоркам»: в США рассказали о сроках вывода войск из Сирии

Сроки вывода американских войск из Сирии зависят «от обстановки на местах», но процесс может начаться в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел. Ранее он указывал, что американские военные покинут арабскую республику после уничтожения всех террористов. Кроме того, 11 февраля исполняющий обязанности министра обороны Соединённых Штатов Патрик Шанахан прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Пентагон уже неоднократно заявлял о намерении вывести оттуда войска. По словам экспертов, официальные лица США всегда находят отговорки, чтобы не выполнять обещаний.

Вывод военного контингента США из Сирии может начаться в ближайшие недели. Об этом заявил глава Центрального командования ВС Соединённых Штатов (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел.

«Вероятно, через несколько недель. Но опять же, всё будет зависеть от обстановки на месте», — цитирует высокопоставленного военного агентство Reuters.

Ранее американский генерал указывал, что США выведут свои войска из САР своевременно и к этому моменту остатки террористической группировки «Исламское государство»* на территории арабской республики будут уничтожены.

9 февраля стало известно, что отряды Сирийских демократических сил (СДС), которым оказывают поддержку Соединённые Штаты, начали наступление на один из последних оплотов боевиков ИГ в Сирии — деревню Багуз в провинции Дейр эз-Зор.

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил о победе над ИГ и скором выводе американских войск из Сирии. Позднее глава Белого дома подчеркнул, что не стоит ожидать, что эта процедура пройдёт быстро. Кроме того, по его мнению, войска могут вернуться при необходимости — как в Сирию, так и в Афганистан.

О выводе войск США из Афганистана разговоры идут c 2011 года, когда главой Белого дома был Барак Обама. В настоящее время на территории государства дислоцированы порядка 14 тыс. военнослужащих Соединённых Штатов.

В январе в американских СМИ появились сообщения, что представители радикального движения «Талибан»** и Вашингтона достигли предварительной договорённости об окончании 17-летней войны в Афганистане. Согласно одному из пунктов, предусматривается вывод с территории государства иностранных войск.

При этом, как отметил в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Александр Мантыцкий, о значительном прогрессе в диалоге речь не идёт.

«Пока значительного прогресса в переговорах США с движением талибов мы не наблюдаем​​​. Однако мы поддерживаем эти попытки Вашингтона, как и любые другие международные усилия, направленные на достижение мира в Афганистане», — приводит агентство слова дипломата.

25 февраля в Катаре должен состояться очередной раунд переговоров между талибами и американским спецпредставителем по Афганистану Залмаем Халилзадом. Ожидается, что консультации будут посвящены режиму прекращения огня.

«Впервые они (талибы. — RT) говорят об урегулировании, о соглашении. Мы вернём наших людей домой, если это произойдёт. Посмотрим, что будет. Но серьёзные переговоры идут впервые», — отмечал Трамп.

Как добавил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, американская сторона выражает желание заключить договор до президентских выборов в республике, которые должны состояться 20 июля. Наряду с этим американцы до самого высокого уровня за последние пять лет увеличили число авиаударов и наземных спецопераций против талибов.

По словам посла РФ в Афганистане, Вашингтон проинформировал Москву, что пока Штатам не удалось добиться перемирия с талибами.

При этом в понедельник, 11 февраля, в Кабул с необъявленным визитом прибыл исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. По его словам, будущее Афганистана должны решать руководители этой страны, а не Соединённые Штаты.

Глава Пентагона должен встретиться с президентом республики Ашрафом Гани. Отметим, что талибы не признают действующую власть страны, называя афганское правительство «марионеточным».

Подчеркнём, что переговоры американцев с талибами проходят вне московского формата, в котором участвуют не только конфликтующие стороны, но и представители всех государств Центральной Азии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в этой связи отмечал слабые стороны американского подхода.

«Диалог между правительством и талибами неизбежен, но некоторые страны пытаются подмять всё под себя и вести его келейно и кулуарно. В частности, представители США недавно встречались с талибами в Катаре. Таким образом, страны региона, которым небезразлична ситуация в Афганистане, остаются в неведении относительно планов Соединённых Штатов», — указывал глава МИД РФ.

«Вывод с постоянными оговорками»

Как считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, вывод американских войск из Сирии будет передислокацией в Ирак.

«Американцы прекрасно понимают, что борьба за Сирию проиграна и она уходит из-под контроля. Асад усилил позиции, теперь американцам всё труднее, поэтому они хотят вовлечь Турцию в более активную роль в Сирии. С Афганистаном другая история. Оттуда они не будут уходить, он занимает уникальную геополитическую позицию. По крайней мере, найдутся в окружении Трампа те люди, которые будут постоянно монотонно объяснять необходимость сохранения воинского контингента в Афганистане», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин указал, что американский президент пытается вывести войска для снижения расходов на военную сферу.

«Эта тенденция проговаривается неоднократно. При этом эти постоянные оговорки, что вывод готовится, позволяют принимать данные решения столько, сколько это необходимо Соединённым Штатам. Мне кажется, в итоге, конечно, усилия будут реализованы и военнослужащих США «отведут», но частично, а оставшуюся часть направят в другое место, допустим в Колумбию и Венесуэлу. Сумма американских военных затрат за пределами США останется большой», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.