Тень знаний: работодатели назвали самых невостребованных специалистов

Работодатели меньше всего нуждаются в выпускниках, получивших спортивные, художественные и естественно-научные специальности, а самыми необходимыми по-прежнему остаются технические профессии. Об этом свидетельствуют данные рекрутинговой компании HeadHunter. Но наниматели недовольны тем, насколько выпускники подготовлены. Основная часть компаний (93%) заявила, что уровень профессионализма окончивших в 2021 году вузы россиян — средний или ниже среднего. По мнению политиков и экспертов, новички смогут быстрее вливаться в трудовой процесс, если в ысшие учебные заведения и фирмы будут вместе определять, какие навыки нужны начинающим работникам.

Технологии обгоняют

С 27 июля по 20 августа служба исследований компании HeadHunter, занимающейся онлайн-рекрутингом, провела опрос (есть в распоряжении «Известий») о том, насколько работодатели заинтересованы в специалистах различного профиля, окончивших вузы в 2021 году.

Согласно данным опроса, меньше всего компании нуждаются в выпускниках спортивных (0%), художественных (3%), естественно-научных (5%), педагогических (6%), аграрных (7%) и медицинских/фармацевтических (8%) направлений. Самыми востребованными стали технические специалисты (56%). Следом за ними идут бывшие студенты социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов .

Промежуточное положение занимают те, кто получил юридическую (15% заинтересованности), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальности.

То, что всем требуются технические работники, обусловлено автоматизацией производственных процессов , заявил «Известиям» генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов. Однако профессионалов в этой сфере не хватает, потому что новые технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы .

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Еще в 2020 году руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров отмечал, что самыми востребованными скоро станут профессии, касающиеся технологий: биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике.

В целом же россияне, не имеющие отношения к найму сотрудников, считают наиболее перспективными профессии, связанные с IT (42%) и медициной (29%) . При этом 15% опрошенных указали, что самая востребованная отрасль — нанотехнологии, а 12% назвали такой областью технологии. 13% назвали самой многообещающей профессию инженера.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профобразования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. В обновленный список добавили 55 специальностей и 35 профессий — в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, в социальной сфере и сфере обслуживания. Лица, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства.

Корочка об образовании

По данным опроса HeadHunter, работодатели, хотя и нанимают молодых сотрудников, не в восторге от уровня их квалификации. Большая часть респондентов (93%) заявила, что профессионализм выпускников 2021 года — средний или ниже среднего.

Несмотря на претензии к высшему образованию, наличие соответствующего диплома важно для 61% опрошенных компаний. А 41% респондентов при приеме на работу учитывает, в каком конкретно вузе учился соискатель.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Проблема кроется еще в школьном образовании, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Свою лепту, по его мнению, внесло введение единого госэкзамена (ЕГЭ) : тестовая система оценки знаний приводит к стандартизации мышления. Помимо этого, зачастую проверяются не умения учеников, а их способность зазубрить материал в определенной формулировке, отметил депутат.

При этом в конце августа нынешнего года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о готовящихся изменениях в программах ЕГЭ 2022 года практически по всем предметам, кроме информатики . Совершенствование экзамена будет поэтапным и в целом займет три года. В итоге объем знаний, который должен усвоить и продемонстрировать выпускник школы, останется прежним, но акцент будет сделан на умении защищать и аргументировать свою позицию. В частности, в испытаниях по математике станет меньше заданий, где нужно выбрать правильный ответ из предложенного списка.

Еще одна важная проблема в системе образования, по мнению Олега Шеина, заключается в нехватке кадров. В результате, как отметил политик, занятия, которые должны предполагать диалог преподавателя и учеников, превращаются в лекции. Кроме того, в школах, по оценке Минпросвещения на сентябрь 2020 года, не хватает более 720 тыс. мест для детей . Тогда же ведомство указало, что ресурсов федерального бюджета на покрытие всего дефицита недостаточно.

Ближе к реальной жизни

Недовольство молодыми кадрами существовало всегда, сказал «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский . По его воспоминаниям, даже в советские времена новичков на рабочем месте призывали забыть то, чему их учили ранее. Единственный выход из этой ситуации — увеличение программ по профориентации . Чем раньше человек поймет, где он хочет и может работать, тем лучше, подчеркнул сенатор.

Чтобы молодые специалисты быстрее вливались в работу, компании тоже должны приложить усилия, отметил он. Прежде всего — организовать практику , которая будет иметь не формальный, а прикладной характер. К этому важному этапу подготовки специалистов должны внимательнее относиться как работодатели, так и учебные заведения.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

С этим согласились и в экспертном сообществе. Как сообщила «Известиям» председатель общественного совета Минтруда РФ Елена Тополева-Солдунова, стажировки пока что носят несистемный характер: зачастую сами студенты должны запрашивать компании. Кроме этого, не настроен диалог между вузами и работодателями по вопросам формирования образовательных программ .

— Многое зависит от специализации — не везде всё так плохо. Однако есть проблема несогласованности запросов. На рынке есть спрос на одних специалистов, а вузы готовят других. Подготовка сотрудников как в университетах, так и в колледжах оторвана от жизни . Список требующихся навыков постоянно меняется. В итоге люди по факту учатся не в вузе, а уже в компании , — сказала эксперт.

По ее словам, чем больше обучение будет приближено к работе, тем меньше будет недовольств.