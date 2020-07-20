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Тень убийц русских на границе Армении и Азербайджана: Военкор показал, кто участвует в стычках

20 июля 2020, 18:00  •  103 • В мире
Велика возможность того, что в ближайшие дни Турция может отправить в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном боевиков из сирийской вооружённой оппозиции. И среди них вполне могут оказаться те самые бандиты, на руках которых кровь русских - лётчика Олега Пешкова и морпеха Александра Позынича, убитых в 2015 году.
О том, что Турция готова ради поддержки вооружённых сил Азербайджана перебросить сирийских наёмников в зону конфликта в Карабахе, сообщило со ссылкой на собственный источник агентство ANF News. Контракт с боевиками будет заключаться на полгода. В месяц каждый из них будет получать около 3,5 тысяч долларов.
Сообщается, что пункты записи наёмников были открыты в Джендерисе, Раджу и Африне. Однако, как отмечает автор Telegram-канала Daily War, у Турции и без этих наёмников хватает собственных "добровольцев" из группировки "Серых волков". Именно они в 2015 году устроили "охоту" на российского лётчика Олега Пешкова после того, как его самолёт Су-24 был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16.
Стоит ли углубляться в оценку происходящего в карабахской зоне? Таким вопросом задаётся автор Daily War. И сам же отвечает на него:
"На протяжении многих лет армянская верхушка ведёт игру в два стула, которая в конечном счёте выливается в откровенную антироссийскую политику. А когда запахло жареным, то сразу вспомнили про существование ОДКБ (словно это как-то поможет в ситуации с Карабахом (не поможет))".
Шансов на примирение между Азербайджаном и Арменией, считает автор, скорее всего, нет. Однако сейчас стоит обратить внимание на третьи страны, которые продолжают усиленно "качать ситуацию" близ российских границ. И тут речь уже идёт о Турции.
Некоторые эксперты также не исключают, что конфликт раздувает Турция. Вторжение турецких войск в Нагорный Карабах может укрепить позиции президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который, вероятнее всего, в 2023 году пойдёт на перевыборы.
Обострение в Нагорном Карабахе могли спровоцировать и США. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом раскрыл тактику Америки против России.
Не исключено, что Соединённые Штаты пытаются втянуть Россию в ещё один конфликт. Это будет четвёртый локальный конфликт, в который так или иначе окажется вовлечена Москва, если учитывать Сирию, Ливию и Донбасс.
В этом и заключается тактика США, полагает Баранец, - заставить Россию разрываться сразу на несколько направлений и ухудшить тем самым её экономическое положение, потому что "извините, но снаряды тоже стоят денег".

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