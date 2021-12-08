Темы, о которых не шло и речи: Помощник Путина сообщил детали переговоров с Байденом

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности того, как прошёл онлайн-саммит лидеров России и США.

Сразу после онлайн-саммита Владимира Путина и Джо Байдена в СМИ было мало деталей о том, что именно обсуждали политики. Затем первым о переговорах выдал информацию Белый дом, а следом свою версию сообщили и в Кремле.

Помощник президента России Юрий Ушаков приоткрыл завесу тайны о состоявшемся телемосте и рассказал, что, помимо украинского вопроса и кибербезопасности, обсуждалось на встрече.

В частности, детально обсуждался вопрос о дипломатических отношениях двух стран. Так, Байден сообщил о тяготах жизни американского посла в Москве в условиях ограниченного штата.

На это Путин предложил своему визави простой и эффективный метод - снять все ограничения на функционирование дипмиссий.

"Просто всё… Вернуть нашу дипсобственность. Это могло послужить нормализации в других направлениях", - заметил Ушаков.

На это американский лидер отреагировал с пониманием, попеняв, что изначально проблемы пошли от прошлой администрации. Он также намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ наших дипломатов, чтобы они посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипсобственность России, добавил Ушаков.

При этом несколько тем в разговоре не были подняты, добавил помощник президента России. Так, Путин и Байден во время телемоста не стали обсуждать пандемию, климат и энергетику.