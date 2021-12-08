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Темы, о которых не шло и речи: Помощник Путина сообщил детали переговоров с Байденом
08 декабря 2021, 01:55 • 111 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности того, как прошёл онлайн-саммит лидеров России и США.
Сразу после онлайн-саммита Владимира Путина и Джо Байдена в СМИ было мало деталей о том, что именно обсуждали политики. Затем первым о переговорах выдал информацию Белый дом, а следом свою версию сообщили и в Кремле.
Помощник президента России Юрий Ушаков приоткрыл завесу тайны о состоявшемся телемосте и рассказал, что, помимо украинского вопроса и кибербезопасности, обсуждалось на встрече.
В частности, детально обсуждался вопрос о дипломатических отношениях двух стран. Так, Байден сообщил о тяготах жизни американского посла в Москве в условиях ограниченного штата.
На это Путин предложил своему визави простой и эффективный метод - снять все ограничения на функционирование дипмиссий.
"Просто всё… Вернуть нашу дипсобственность. Это могло послужить нормализации в других направлениях", - заметил Ушаков.
На это американский лидер отреагировал с пониманием, попеняв, что изначально проблемы пошли от прошлой администрации. Он также намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ наших дипломатов, чтобы они посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипсобственность России, добавил Ушаков.
При этом несколько тем в разговоре не были подняты, добавил помощник президента России. Так, Путин и Байден во время телемоста не стали обсуждать пандемию, климат и энергетику.
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