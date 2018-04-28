«Температура будет как в июне»: синоптики рассказали о погоде в европейской части России на майские праздники

Предстоящие выходные дни порадуют россиян тёплой погодой, сообщают синоптики. В европейской части страны установится температура, близкая к летней. Днём она будет превышать +20 °С, а местами доходить до +30 °С. Вместе с тем праздничные дни могут быть немного омрачены осадками. Однако специалисты уверяют, что они будут кратковременными. О погоде в начале мая — в материале RT.

На майские праздники россиян ожидает практически летняя погода. Июньские температуры установятся в Центральном регионе страны и на большей части её европейской территории, обещают синоптики.

«На европейской части России до Урала — по Центральному федеральному округу и Московскому региону — сейчас стоит антициклон, который распространяется до Прибалтики. Температура растёт», — рассказал RT заместитель начальника Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Однако вместе с теплом в ряде областей возможны дожди и даже грозы. В частности, такая ситуация будет наблюдаться в Пензенской области, Башкортостане, Татарстане из-за идущего туда циклона. Он же, как отмечает специалист, станет причиной сильного ветра с порывами до 25 м/с в Саратовской области.

«Затем к 29 апреля циклон будет перемещаться к Пермскому краю. И там возможен дождь с мокрым снегом, так как температуры в регионе ещё низкие. То же самое будет наблюдаться на севере Башкортостана и Татарстана. Ну и по северо-западу: над Скандинавией сейчас антициклон, который смещается в Баренцево море. Поэтому там переменная облачность и облачность с температурой по Ленинградской области +5…+8 °С в ночное время и около 15 градусов тепла с переменной облачностью и небольшим дождём — в дневное», — отметил представитель Росгидромета.

Девушка идёт по набережной Мойки в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Владимир Вяткин

Температурные скачки

По его словам, наиболее комфортная погода в ближайшие дни установится в Краснодарском крае. Из-за действия антициклона все праздники обещают быть без осадков.

«Ночные температуры — около 12 градусов тепла, дневные — +22…+24 °С, а местами до +25 °С. Ветер — восточный, северо-восточный, 2—5 м/с», — уточнил Цыганков.

Примечательно, что накануне, 27 апреля, в МЧС предупредили об аномальной жаре на Крымском полуострове. Так, ожидается, что столбики термометров поднимутся до +30 °C.

Между тем, как отметил Цыганков, тепло в Россию сейчас поступает из Африки, проходя через Грецию и Турцию.

«Если смотреть по максимальным температурам, то вынос тепла идёт из Африки — Тунис — и оттуда через Грецию, через Турцию до Кишинёва, а дальше до Волгограда и Оренбурга. В то же время с севера — из Финляндии, Архангельской области — пока идёт холод, не выше +10 °С днём. Но у нас, тех, кто ближе к югам, в том числе и в Москве, теплее. Мы идём по этой кромке и ожидаем, что в ближайшие дни тепло с юга поднимет температуру до +25 °С», — подытожил он.

От лета до зимы

Противоречивой погода будет и на Дальнем Востоке. Как отмечали ранее в Гидрометцентре, регион останется во власти циклонов, которые проявляют себя по-разному. Так, на юге довольно тепло, а на севере ещё царствует зима — снег и метели. В частности, на Чукотке и арктическом побережье Якутии по ночам до 20 градусов мороза, а днём температура поднимается не выше ноля.

Вид города Анадырь

РИА Новости

© Валерий Мельников

На Сахалине и Курилах в течение нескольких дней будет дождливо, а в некоторых их частях даже снежно. На юге воздух прогреется максимум до +15 °С, на севере — не более чем до +8 °С.

В Приморском крае тепло и солнце задержатся только до воскресенья, 29 апреля, когда столбики термометров днём могут подняться до +28 °С. Затем начнутся дожди и похолодание.

«Амурская область, юг Хабаровского края и Приморье пока в тёплой части циклонического вихря. В конце текущей недели местами ожидаются небольшие дожди, в отдельные дни воздух будет прогреваться до +28 °С. Однако в начале мая, после прохождения холодного атмосферного фронта, регион окажется во власти более холодной воздушной массы. Температура воздуха понизится на 3—6 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

В целом в Западной Сибири в первые дни майских праздников ожидается +12…+15 °С, а в Бурятии на юге воздух прогреется даже до +23 °С. Однако затем погода начнёт ухудшаться. В регион придут дожди и даже мокрый снег.

Во власти переменчивости

В Москве и области на майские праздники время от времени будут идти дожди, однако погода будет по-летнему тёплая, рассказала RT главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её словам, самым «сложным» станет 1 мая — во второй половине этого дня ожидаются грозы.

«Если подробнее, то 29 апреля нас ожидает переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура в Москве ночью — около 6—7 градусов выше ноля, дневная — +16…+18 °С. 30 апреля осадков ещё не ожидается, а днём 1 мая возможны кратковременные осадки, местами с грозой, и повышение температуры до +20 °С. Возможны порывы юго-западного ветра до 12—17 м/с», — уточнила Позднякова.

По её словам, 1 мая на весь день прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. «Ночь будет довольно тёплая: в Москве — около +10…+12 °С. А дневная температура будет +23…+24 °С, в центре, может, даже +25 °С. Таким образом, температура воздуха будет существенно выше климатической нормы», — добавила специалист.

По её словам, такой же температурный фон сохранится и 2 мая. Однако дождей в этот день уже будет меньше.

Перестройка процессов

Повышение температур в мае фактически до летних значений связано с перестройкой процессов в атмосфере, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Происходит разворот ветров с северо-западных на западные и далее — на юго-западные румбы. Соответственно, к нам устремятся два потока мощного тепла. Один — атлантического происхождения, а другой — черноморского, где уже сейчас столбики термометров местами достигают 30-градусной отметки», — пояснил он RT.

Именно это и вызовет столь резкий рост температурного фона в Центральной России и большей части её европейской территории, за исключением северо-запада.

«Погода будет соответствовать как минимум июню. То есть в цифрах это +8...+13 °С в ночные часы, а днём можно смело рассчитывать на +20…+25 °С», — резюмировал Тишковец.