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Темп ускоряется: От 60 до 70 миллионов заболевших COVID-19 мир добрался за 18 дней

12 декабря 2020, 21:45  •  21 • В мире
Американский Университет Хопкинса сообщил, что количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 70 миллионов человек. Согласно статистическим данным, темп ускоряется. Отметку в 60 миллионов заражённых фиксировали лишь 18 дней назад.
Статистику специалисты из Университета Хопкинса ведут на основе официальных данных из федеральных и местных источников. По данным на 02:27 по московскому времени (именно тогда в последний раз обновлялась информация на онлайн-карте заражений), в мире 70 074 860 подтверждённых случаев COVID-19.
Умерло 1 590 998 человек. Победить болезнь смогли 45 121 325 жителей планеты.
Наиболее печальная ситуация по-прежнему в США. Там свыше 15,7 миллиона заболевших и почти 300 тысяч жертв заболевания. За этой страной в списке следуют Индия и Бразилия с 9,7 и 6,7 миллиона инфицированных соответственно. Россия на четвёртом месте.
В мире ещё остались страны, где число выявленных случаев COVID-19 не превышает десятка. Например, в Вануату один больной, в Самоа - два, на Маршалловых островах - четыре.
Прирост в десять миллионов заражённых в мире произошёл всего за 18 дней. 60 миллионов инфицированных было зафиксировано 25 ноября. Темп ускоряется. От первой информации о вспышке нового вируса в Китае, которую СМИ опубликовали 31 декабря 2019 года, до первого миллиона мир шёл четыре месяца. Разрыв между первым миллионом и 10-миллионным пациентом составил 3 месяца и 26 дней.
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