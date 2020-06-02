«Темп прироста с момента введения ограничений снизился в 13 раз»: в России выявили 8863 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В предыдущие два дня этот показатель составлял 9035 и 9268. С начала эпидемии в стране зафиксирован 423 741 подтверждённый случай COVID-19, выздоровели 186 985 (44,1%) человек, причём 11 108 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5037 человек (1,19%), 182 — за прошедший день. В России проведено более 11,1 млн тестов на коронавирус, а темп прироста числа инфицированных с момента введения ограничений снизился в 13 раз — до 2%.

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 8863 новых случая заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, клинических проявлений болезни не имели 41,9% новых пациентов.

В предыдущие два дня в стране зафиксировали 9035 и 9268 новых заболевших. За всё время в России выявлен 423 741 (+2,1%) подтверждённый случай COVID-19.

С начала эпидемии в России выздоровели 186 985 (44,1%) человек, в том числе 11 108 — за последние сутки. В то же время от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5037 человек (1,19%). За минувшие 24 часа умерли 182 человека.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 по-прежнему фиксируется в Москве. За сутки в столице выявили 2286 новых заболевших (за предыдущие два дня — 2297 и 2595). С начала эпидемии в столице зафиксировано 185 374 заболевших, почти половина из них (88 269) выздоровели.

Другими регионами, где за минувшие сутки обнаружено наибольшее количество заболевших, стали Московская область (732 человека) и Санкт-Петербург (376), а также Нижегородская (354), Свердловская (292), Ростовская (253) и Иркутская (210) области.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 11,1 млн тестов на коронавирус, 228,5 тыс. из них — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 304,5 тыс. человек.

Комментируя ситуацию с распространением COVID-19 в стране, глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочего совещания с Владимиром Путиным сообщила, что темп прироста числа инфицированных в России после введения ограничений снизился больше чем на порядок.

«С момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился сегодня уже в 13 раз и в целом по стране составляет порядка 2%», — сказала Попова.

Она добавила, что в три раза снизился и показатель, который вводился в методические рекомендации как коэффициент распространения. Речь идёт о параметре, который показывает, сколько человек может заразить один инфицированный до момента его изоляции.

«В последние две недели этот коэффициент не превышает в целом по стране единицы, а был больше трёх», — отметила Попова.

По словам главы ведомства, отмена ограничительных мер в российских регионах не приводит к ухудшению ситуации с заболеваемостью. Она рассказала, что к настоящему времени 24 региона уже перешли к первому этапу снятия ограничений, а ещё 26 субъектов добились показателей, которые позволят перейти к нему в ближайшее время.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, к первому этапу снятия ограничений могут приступать регионы с коэффициентом распространения коронавируса на уровне единицы или меньше. При этом необходимо соблюдать условия по наличию свободных инфекционных коек и охвату населения тестированием.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

При падении коэффициента распространения до 0,8 можно переходить ко второму этапу, а при значении 0,5 и менее — к третьему.

«Три региона готовы к третьему этапу, они уже преодолели и второй этап. И это говорит о достаточно быстрой динамике, хотя эти решения были приняты чуть больше двух недель назад, и мы видим, что динамика положительная», — добавила Попова, не уточнив, о каких именно регионах идёт речь.

Вызовы для системы здравоохранения и поиск вакцины

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко высказал предположение, что жизнь вернётся в привычное русло, когда появится лекарство для лечения COVID-19 или вакцина.

«Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернёмся в наше привычное русло», — цитирует его РИА Новости.

Говоря об общей ситуации с коронавирусом в России, Мурашко отметил, что сохранение темпов развития системы здравоохранения в условиях борьбы с эпидемией оказалось не менее серьёзным вызовом, чем лечение заболевших, которое он назвал первым вызовом для врачебного сообщества.

«Второй вызов, он не менее значим, а по масштабу, наверное, более значим, — как организовать всю остальную медпомощь, как не потерять те успехи и наработки, когда нам приходится перестраивать наши принципы работы и перестраивать наш коечный фонд», — отметил министр.

Он также рассказал об успехах медицинской науки и промышленности в России, приведя в качестве примера разработку тест-систем для выявления коронавируса. По его словам, за два месяца выпущено около 20 таких продуктов.

«Мы буквально за два месяца выпустили, начиная от разработки тест-системы до постановки её на промышленное производство и обеспечение лабораторными анализами непосредственно пациента, мы выпустили почти 30 продуктов. Это безусловный успех медицинской науки и промышленности России. С таким объёмом ранее, с такой скоростью прохождения мы не сталкивались», — сказал Мурашко.