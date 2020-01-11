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Темой стал Ближний Восток: Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

11 января 2020, 11:09  •  92 • В мире
Российский министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры с американским коллегой Марком Эспером. По сообщению военного ведомства РФ, темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке.
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры. Как говорится в сообщении МО РФ, темой для общения Сергея Шойгу и Марка Эспера стала ближневосточная повестка.
Разговор глав оборонных ведомств состоялся в пятницу, 10 января, пояснили в Минобороны страны.
Ранее Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД. Результаты проведенного анализа будут учитываться при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы.
Также министр указал на важность поэтапного перевооружения РВСН комплексами "Авангард" и "Ярс", а морских сил - новейшими подводными лодками "Борей-А".

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