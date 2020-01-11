Темой стал Ближний Восток: Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Министры обороны России и США провели телефонные переговоры. Как говорится в сообщении МО РФ, темой для общения Сергея Шойгу и Марка Эспера стала ближневосточная повестка.

Разговор глав оборонных ведомств состоялся в пятницу, 10 января, пояснили в Минобороны страны.

Ранее Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД. Результаты проведенного анализа будут учитываться при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы.

Также министр указал на важность поэтапного перевооружения РВСН комплексами "Авангард" и "Ярс", а морских сил - новейшими подводными лодками "Борей-А".