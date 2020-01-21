"Темные пятна". Почему в Восточной Европе сторонятся правды о войне

Некоторые страны Восточной Европы не хотят знать правду о собственном прошлом, когда речь идет о Второй мировой войне и о сотрудничестве с немецкими оккупантами, считает историк Холокоста, научный сотрудник израильского музея "Яд Вашем" Аарон Шнеер.

Историк напомнил, что многочисленные случаи сотрудничества с нацистами были и в Польше, и в Прибалтике, и на Украине.

"Проблема исторической памяти чрезвычайно политизируется, и это касается практически всей Европы и, в первую очередь, я думаю, стран Восточной Европы, которые, фальсифицируя собственную историю, не желая воспринимать ее объективно, сводят счеты с Советским Союзом. Как ни печально, забывая о том, что именно Красная армия освободила эти страны от гитлеровской Германии, от нацистов", ‒ сказал Шнеер в интервью РИА Новости.

В качестве историка и сотрудника мемориального музея "Яд Вашем" Шнеер привлечен к работе Пятого Всемирного форума памяти Холокоста. Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) советскими войсками 23 января 1945 года.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik назвал причины нежелания ряда стран признать факты из истории Второй мировой войны.

"Для Восточной Европы сложилась весьма своеобразная ситуация. Пока она была в Варшавском договоре, пока в Восточной Европе были социалистические государства, там как-то не принято было рассказывать о том, что часть населения этих государств помогала гитлеровцам. К сожалению, это историческое замалчивание продолжилось и после того, как соцлагерь распался. Мне кажется, этот слишком долгий период их неведения о своей настоящей истории, о том, что в ней были неприглядные страницы, привел к тому, что кроме историков из других стран ‒ из России, или из Израиля ‒ напомнить им об этом практически некому. Потому что их национальные исторические школы, особенно польская, обходят эти моменты стороной", ‒ сказал Михаил Смолин.

Он полагает, что долг ученых других стран ‒ помогать странам Восточной Европы узнать полную правду об их собственной истории.

"Этим государствам, и прежде всего Польше, как мне кажется, нужно сделать нравственное усилие и все-таки признать, что в их истории были темные пятна. Поэтому, я думаю, нужно говорить о том, что их историческое знание неполно. И в определенной степени нужно помогать им изучать историю, исходя не только из тех публикаций, которые делаются у них на родине", ‒ считает Михаил Смолин.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Иерусалиме 23 января. Его участниками станут представители более 60 стран. Среди гостей, приглашенных в Израиль президентом Реувеном Ривлином, ‒ президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств и монархи 46 стран.