Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Такого рода войны не было": Соловьёв назвал "самую беспощадную и...
Украина обзавелась «зелёными человечками»
Пристайко призвал Лондон убрать герб Украины из пособия по экстремизму
Не сторговались?
Главная / Аналитика

"Темные пятна". Почему в Восточной Европе сторонятся правды о войне

21 января 2020, 14:54  •  110 • Аналитика
© AP Photo / Alik Keplicz
Некоторые страны Восточной Европы не хотят знать правду о собственном прошлом, когда речь идет о Второй мировой войне и о сотрудничестве с немецкими оккупантами, считает историк Холокоста, научный сотрудник израильского музея "Яд Вашем" Аарон Шнеер.
Историк напомнил, что многочисленные случаи сотрудничества с нацистами были и в Польше, и в Прибалтике, и на Украине.
"Проблема исторической памяти чрезвычайно политизируется, и это касается практически всей Европы и, в первую очередь, я думаю, стран Восточной Европы, которые, фальсифицируя собственную историю, не желая воспринимать ее объективно, сводят счеты с Советским Союзом. Как ни печально, забывая о том, что именно Красная армия освободила эти страны от гитлеровской Германии, от нацистов", ‒ сказал Шнеер в интервью РИА Новости.
В качестве историка и сотрудника мемориального музея "Яд Вашем" Шнеер привлечен к работе Пятого Всемирного форума памяти Холокоста. Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) советскими войсками 23 января 1945 года.
Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik назвал причины нежелания ряда стран признать факты из истории Второй мировой войны.
"Для Восточной Европы сложилась весьма своеобразная ситуация. Пока она была в Варшавском договоре, пока в Восточной Европе были социалистические государства, там как-то не принято было рассказывать о том, что часть населения этих государств помогала гитлеровцам. К сожалению, это историческое замалчивание продолжилось и после того, как соцлагерь распался. Мне кажется, этот слишком долгий период их неведения о своей настоящей истории, о том, что в ней были неприглядные страницы, привел к тому, что кроме историков из других стран ‒ из России, или из Израиля ‒ напомнить им об этом практически некому. Потому что их национальные исторические школы, особенно польская, обходят эти моменты стороной", ‒ сказал Михаил Смолин.
Он полагает, что долг ученых других стран ‒ помогать странам Восточной Европы узнать полную правду об их собственной истории.
"Этим государствам, и прежде всего Польше, как мне кажется, нужно сделать нравственное усилие и все-таки признать, что в их истории были темные пятна. Поэтому, я думаю, нужно говорить о том, что их историческое знание неполно. И в определенной степени нужно помогать им изучать историю, исходя не только из тех публикаций, которые делаются у них на родине", ‒ считает Михаил Смолин.
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Иерусалиме 23 января. Его участниками станут представители более 60 стран. Среди гостей, приглашенных в Израиль президентом Реувеном Ривлином, ‒ президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств и монархи 46 стран.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
20 января 2020, 19:24
«Правый уклон» госкорпорации «Роскосмос»
20 января 2020, 16:09
Сербия усилится за счет российского оружия
20 января 2020, 19:24
«Голубь мира» по-американски: Убережёт ли Трамп США от новой войны
21 января 2020, 14:54
Сингапур готовится помогать США
21 января 2020, 14:54
Купил и потерял! Американское лидерство в гиперзвуке, которого не было
21 января 2020, 11:39
Как расценивают украинскую армию: полевой эксперимент НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2020, 01:54
"Учения НАТО - подготовка страны-смертника против России": Какие цели пресл...
21 января 2020, 05:09
Лукашенко судорожно ищет способы избежать реальной интеграции (Руслан Осташко)
21 января 2020, 11:39
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт ...
21 января 2020, 01:54
"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2020, 21:54
"Молодец, начальник": Сатановский воздал должное непредсказуемости Путина
16 января 2020, 06:40
Пленки Гончарука и ночной дозор
18 января 2020, 18:39
"Не деревянная – живая". Почему глава Эстонии "взгрустнула" по России
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
20 января 2020, 12:54
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
17 января 2020, 01:54
«Ну наш Миша дает!»: Школьные учителя Мишустина в шоке от того, куда забрался их ученик
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.