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Темнокожего олимпийца подкараулили в центре Киева

13 августа 2021, 21:35  •  45 • Политика
Темнокожего олимпийца Жана Беленюка подкараулили в центре Киева. Неизвестные не только его оскорбили, но и преподали урок "украинского патриотизма".
На своей странице в Facebook Беленюк рассказал, как днём 13 августа в центре Киева к нему подошли неизвестные. Темнокожего олимпийца подкараулившие его попытались вывести на конфликт. По словам спортсмена, они кричали что-то вроде "чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "вали в Африку".
"Олимпийский чемпион Жан Беленюк и урок украинского патриотизма", - прокомментировал пост Telegram-канал "Пул №3".
Чуть позже Беленюк опубликовал ещё один пост. Он поблагодарил всех, кто ему позвонил и написал, выражая слова поддержки. Спортсмен признался, что у него не осталось сил, чтобы что-то комментировать.
"У меня всё хорошо. Хочется отдохнуть. Дни по прибытии из Токио действительно были очень активными", - написал украинский атлет.
Он выразил благодарность министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и полиции своей страны за то, что те быстро отреагировали. Необходимые показания Беленюк уже дал.
Жан Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Его отец - уроженец Руанды. Погиб, когда сыну было три года. Мать - украинка. Греко-римской борьбой парень стал заниматься в 2000 году. Двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Беленюк стал вторым на Олимпийских играх 2016 года. В Токио завоевал золотую медаль. Занимается политикой, состоит в партии "Слуга народа", народный депутат Верховной рады IX созыва.
Ранее стало известно о скандале, разразившемся из-за совместного фото Беленюка и русской журналистки Ольги Скабеевой.

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