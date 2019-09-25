Темное пророчество: Предсказавший смерть СССР и перестройку Проханов предостерег Россию

Первым гостем нового цикла передач на Царьграде "Русская мечта" стал философ, публицист и писатель Александр Проханов. В 89-м году, в своей статье "Трагедия централизма" он предсказал все то, что случится с СССР. Это и смерть Советского Союза, и перестройка.

В беседе с Прохановым, ведущий "Русской мечты" заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев отметил, что крушение, о котором 30 лет назад говорил писатель, свершилось.

"Сейчас вы написали, только что, новую статью с таким же названием. Вы видите сейчас те же самые знамения?", - уточнил Константин Малофеев.

"Да, я… кожей чувствую. Я кожей чувствую тревогу, - прямо ответил собеседник и сделал предостережение России: - Я кожей чувствую трагическое повторение. Кожей чувствую, что это драматическое колесо русской истории опять начинает проворачиваться".

В своем темном пророчестве Проханов отметил: ему досадно, что "сегодня, как и в те годы, подымают голову такие глубинные противники моей страны, моего государства". В то же время он отмечает, что "если враг подымает голову, ее можно отсечь", обратив внимание на то, что та самая голова, которая ранее поднялась на Болотной площади, и которая была отсечена, "опять проросла двумя-тремя-четырьмя головами, как голова дракона".

По мнению собеседника, "сегодня у государства нет инструмента, чтобы снять эти головы", поскольку "страна остановилась".

"У страны нет инструмента, с помощью которого опять можно было загнать бы в дупло оранжистов. И они торжествуют победу, - предупреждает Проханов. - А власть, как мне кажется, пасует".

Причем, как полагает писатель, пасует сразу по нескольким направлениям.

"Она (власть — ред.) боится совершить рывок. Она боится совершить долгожданную трансформацию, которая всегда бывает в развитии государства, - продолжил свою мысль Проханов, добавив, что "каждый новый период государства требует трансформации". - Она боится запустить великий проект очищения, который назрел, который люди чают".

А оранжисты, пользуясь своей накопленной за последние годы энергией, опытом, многочисленностью, активностью, переходят в наступление, "пользуясь каждым отступлением государства".

"Вот что страшно, - подчеркивает писатель, уже сделав однажды сбывшееся пророчество. - Государство отступает".

Поясняя свою мысль, собеседник отметил, что речь не идет об отступлении, которое грозит сдачей Курил или возвращением Крыма Украине.

"Но здесь, на улице, я чувствую нервозность, неточность власти, - продолжает Проханов. - И ведь, как только власть делает маленький шажок назад, открывается маленькая щелка – вся вот эта жижа под огромным давлением начинает бить в эту щель, и расширять ее. Может быть, моя статья слишком алармистская. Но видит Бог, и тогда меня считали алармистом. И коммунисты, которые выслушивали меня, говорили: Проханов гонит чернуху. Ну, и где они сейчас?"

Константин Малофеев заверил читателей и зрителей, что у России и нас с вами еще есть шанс не дать сбыться этому пророчеству. Подробнее читайте тут.

Новый проект Царьграда — цикл передач "Русская мечта" - это не литература, и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причем, главный политический проект нашей с вами страны», - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Его соведущим стал вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Вместе с гостями в студии они постараются разобраться, о чем мечтает современная молодежь и Россия в целом.