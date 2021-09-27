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Тема семьи и защиты детей может стать главной в новом созыве Думы

27 сентября 2021, 01:25  •  42 • Политика
Тема семьи и защиты детей может стать главной в новом созыве Госдумы, поскольку пост вице-спикера нижней палаты парламента, согласно прогнозам, должна занять детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России вошла в федеральный список "Единой России" на выборах. Источники "РИА Новости" утверждают, что Кузнецова имеет все шансы стать вице-спикером Госдумы.
Возможность такого назначения есть,
- рассказал один из представителей ЕР.
Впрочем, окончательное решение ещё не достигнуто.
Отметим, что Кузнецова прокомментировала в соцсетях состоявшуюся в воскресенье видеоконференцию, в которой приняли участие президент России Владимир Путин и главы прошедших в парламент партий. Она заявила, что "защита семьи, наших детей" должна стать темой, которая объединит все партии, несмотря на разногласия.
Напомним, что выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. Явка составила 51,72%. В парламент прошли "Единая Россия" (324 места), КПРФ (57), "Справедливая Россия" (27), ЛДПР (21), "Новые люди" (13). По одному мандату также получили "Гражданская платформа", "Родина" и Партия Роста. Ещё пять мест досталось самовыдвиженцам.
Анна Кузнецова - известный общественный деятель и правозащитник. Занимает пост уполномоченного по правам ребёнка при президенте России с сентября 2016 года.

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