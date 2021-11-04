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Тема пыток раскрыта: как Навальный проводит время в тюрьме. Реальная версия

04 ноября 2021, 18:05  •  88 • Политика
Стало известно, как Алексей Навальный, который осуждён по делу "Ив Роше", проводит время в тюрьме. Тема пыток раскрыта. Озвучена реальная версия "истязаний" блогера.
Навальный, к которому приковано всё внимание либеральной общественности и западных СМИ, превратился в самого привилегированного заключённого в России. Он подаёт жалобы на сотрудников колонии по малейшему поводу, и каждая из них рассматривается.
Его неоднократно вывозили в больницу, где заключённого осматривали гражданские врачи, пишет портал "Блок".
При этом к Навальному никогда не применялось физическое насилие со стороны других заключённых или надзирателей, поэтому под "пытками" блогер подразумевает обычно просмотр неугодной передачи по телевизору или запах жареной курицы в столовой.
Блогер занимается физкультурой, читает книги, переписывается с американскими СМИ. Несмотря на множество выговоров, ему разрешали длительные свидания,
- говорится в сообщении.
Напомним, что Навальному заменили условный срок на реальный за неисполнение назначенных судом условий. Оппозиционер должен был отмечаться у проверяющего органа, однако вместо этого он отдыхал в Германии. Суд установил, что с момента восстановления блогера после того, как ему стало плохо, прошло достаточно времени. Он мог вернуться в Россию и исполнить возложенные на него обязательства, но не сделал этого.

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