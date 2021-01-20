«Тема излагается в неправильном ключе»: Матвиенко заявила о ненужности в России ковидных паспортов

В России не планируется вводить специальные документы для прошедших вакцинацию от коронавируса — так называемые ковидные паспорта. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, добавив, что некорректная интерпретация таких документов как «красных книжечек, где будет стоять много штампов» возникла из-за недопонимания. На днях глава Башкирии обозначил намерение выдавать определённые бумаги тем, у кого есть антитела к коронавирусу, а омбудсмен Татьяна Москалькова назвала ковидные паспорта своевременной мерой в вопросе борьбы с эпидемией. Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об этом продолжается экспертная дискуссия. Тем временем в России скоро может быть зарегистрирована третья отечественная вакцина от коронавируса — «Ковивак». Необходимые документы в Минздрав подал научный центр имени Чумакова РАН.

Никакие специальные документы для прошедших вакцинацию от коронавируса в России (так называемые ковидные паспорта) не нужны. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметившая, что дискуссии на эту тему зачастую некорректно интерпретируются.

«Или из-за недопонимания, или из-за каких-то других причин эта тема в неправильном ключе излагается, масштабируется. Ведь никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении... Речь шла о том, что ведётся электронный регистр вакцинируемых, это правильно», — заявила она журналистам, подчеркнув, что вакцинация в стране — процесс сугубо добровольный.

«В восприятии людей это такая красная книжечка, где будет много стоять штампов, и он с этой книжечкой получит какие-то дополнительные права и возможности. Не будет такого и нецелесообразно, неправильно это делать — разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации», — добавила Матвиенко.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ковидные паспорта важной мерой в рамках борьбы с эпидемией.

«Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, антиковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействия пандемии. Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация — единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации», — заявила она РИА Новости.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать специальные документы как привившимся людям, так и тем, кто переболел и имеет антитела.

Проведённый порталом SuperJob опрос показал, что 59% респондентов не поддерживают возможное введение ковидных паспортов, 12% выступили за инициативу, а 29% опрошенных воздержались, пишет Интерфакс.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официальной позиции по этому вопросу пока нет, как и единого мнения, — обсуждение идёт в рамках экспертной дискуссии.

Ход вакцинации

В понедельник, 18 января, прививочная кампания от коронавируса в России перешла в стадию массовой вакцинации населения. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до июня 2021 года в российские регионы поступят 70 млн доз вакцины «Спутник V».

«На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V». Продолжается наращивание поставок вакцины в регионы», — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он также рассказал, что Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал в Минздрав документы для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «Ковивак». По словам главы ведомства, после окончания экспертизы будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата.

«Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трём различным технологиям, что, безусловно, станет серьёзным вкладом в победу над пандемией COVID-19», — сказал Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что препарат вакцина центра Чумакова может храниться при плюсовой температуре от 2 °С до 8 °С. При этом замглавы центра Чумакова по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов указывал, что в гражданский оборот вакцина может поступить в марте.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Выступая на правительственном часе в Совфеде, Мурашко отметил, что пандемия коронавируса поменяла «ландшафт экономики в стране и в мире», а также всю деятельность системы здравоохранения.

«Мы сложно и напряжённо работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19», — пояснил он.

Внешние рынки

В среду, 20 января, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявление в структуры ЕС о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной специалистами центра имени Гамалеи.

«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнётся в феврале», — сообщили в пресс-службе РФПИ.

При этом накануне в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков препарата. В РФПИ отметили, что решение EMA касательно «Спутник V» будет принято после серии экспертных проверок.

В свою очередь, представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщил РИА Новости, что в ближайшее время в страну поступят дополнительные материалы по «Спутнику V», после чего начнётся сертификация препарата.

А министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что Бишкек запросил у Москвы 500 тыс. доз вакцины. По его словам, российский Минздрав уже дал согласие на поставку: «В ближайшие время вопрос решится».

Вакцина от COVID-19 «Спутник-V» («Гам-КОВИД-Вак»)

РИА Новости

© Ростислав Нетисов

Ситуация в стране и мире

За минувшие сутки в России выявили 21 152 новых случая заболевания COVID-19, из них 3347 — в Санкт-Петербурге, 2452 — в Москве, 994 — в Московской области. В предыдущие два дня показатель составил 21 734 и 22 857.

За последние сутки были выписаны 25 290 пациентов, зафиксировано 597 летальных исходов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 3 633 952. Выздоровели 3 027 316 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 67 220 человек.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала эпидемии в РФ проведено более 97,6 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются около 629 тыс. человек.

«Цифры у нас снижаются, тренд идёт на снижение. РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 60-56 место в рейтинге государств», — сказала главный санитарный врач России Анна Попова.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 11 по 17 января зафиксировано рекордное число летальных исходов с начала пандемии — во всём мире скончались 93 882 человека. За тот же промежуток времени выявлено более 4,7 млн случаев COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру с начала пандемии выявлено почти 96,3 млн заболевших COVID-19. От осложнений болезни во всём мире умерли более 2 млн человек, наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США — 401 тыс.