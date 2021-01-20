Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Главная / В России

«Тема излагается в неправильном ключе»: Матвиенко заявила о ненужности в России ковидных паспортов

20 января 2021, 17:00  •  101 • В России
В России не планируется вводить специальные документы для прошедших вакцинацию от коронавируса — так называемые ковидные паспорта. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, добавив, что некорректная интерпретация таких документов как «красных книжечек, где будет стоять много штампов» возникла из-за недопонимания. На днях глава Башкирии обозначил намерение выдавать определённые бумаги тем, у кого есть антитела к коронавирусу, а омбудсмен Татьяна Москалькова назвала ковидные паспорта своевременной мерой в вопросе борьбы с эпидемией. Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об этом продолжается экспертная дискуссия. Тем временем в России скоро может быть зарегистрирована третья отечественная вакцина от коронавируса — «Ковивак». Необходимые документы в Минздрав подал научный центр имени Чумакова РАН.
 
РИА Новости © Ростислав Нетисов
 

Никакие специальные документы для прошедших вакцинацию от коронавируса в России (так называемые ковидные паспорта) не нужны. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметившая, что дискуссии на эту тему зачастую некорректно интерпретируются.

«Или из-за недопонимания, или из-за каких-то других причин эта тема в неправильном ключе излагается, масштабируется. Ведь никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении... Речь шла о том, что ведётся электронный регистр вакцинируемых, это правильно», — заявила она журналистам, подчеркнув, что вакцинация в стране — процесс сугубо добровольный.

«В восприятии людей это такая красная книжечка, где будет много стоять штампов, и он с этой книжечкой получит какие-то дополнительные права и возможности. Не будет такого и нецелесообразно, неправильно это делать — разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации», — добавила Матвиенко.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ковидные паспорта важной мерой в рамках борьбы с эпидемией.

«Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, антиковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействия пандемии. Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация — единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации», — заявила она РИА Новости.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать специальные документы как привившимся людям, так и тем, кто переболел и имеет антитела.

Проведённый порталом SuperJob опрос показал, что 59% респондентов не поддерживают возможное введение ковидных паспортов, 12% выступили за инициативу, а 29% опрошенных воздержались, пишет Интерфакс.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официальной позиции по этому вопросу пока нет, как и единого мнения, — обсуждение идёт в рамках экспертной дискуссии.

Ход вакцинации

В понедельник, 18 января, прививочная кампания от коронавируса в России перешла в стадию массовой вакцинации населения. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до июня 2021 года в российские регионы поступят 70 млн доз вакцины «Спутник V».

«На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V». Продолжается наращивание поставок вакцины в регионы», — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он также рассказал, что Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал в Минздрав документы для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «Ковивак». По словам главы ведомства, после окончания экспертизы будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата.

«Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трём различным технологиям, что, безусловно, станет серьёзным вкладом в победу над пандемией COVID-19», — сказал Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что препарат вакцина центра Чумакова может храниться при плюсовой температуре от 2 °С до 8 °С. При этом замглавы центра Чумакова по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов указывал, что в гражданский оборот вакцина может поступить в марте.

  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Выступая на правительственном часе в Совфеде, Мурашко отметил, что пандемия коронавируса поменяла «ландшафт экономики в стране и в мире», а также всю деятельность системы здравоохранения.

«Мы сложно и напряжённо работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19», — пояснил он.

Внешние рынки

В среду, 20 января, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявление в структуры ЕС о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной специалистами центра имени Гамалеи.

«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнётся в феврале», — сообщили в пресс-службе РФПИ.

При этом накануне в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков препарата. В РФПИ отметили, что решение EMA касательно «Спутник V» будет принято после серии экспертных проверок.

В свою очередь, представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщил РИА Новости, что в ближайшее время в страну поступят дополнительные материалы по «Спутнику V», после чего начнётся сертификация препарата.

А министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что Бишкек запросил у Москвы 500 тыс. доз вакцины. По его словам, российский Минздрав уже дал согласие на поставку: «В ближайшие время вопрос решится».

  • Вакцина от COVID-19 «Спутник-V» («Гам-КОВИД-Вак»)
  • РИА Новости
  • © Ростислав Нетисов

Ситуация в стране и мире

За минувшие сутки в России выявили 21 152 новых случая заболевания COVID-19, из них 3347 — в Санкт-Петербурге, 2452 — в Москве, 994 — в Московской области. В предыдущие два дня показатель составил 21 734 и 22 857.

За последние сутки были выписаны 25 290 пациентов, зафиксировано 597 летальных исходов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 3 633 952. Выздоровели 3 027 316 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 67 220 человек.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала эпидемии в РФ проведено более 97,6 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются около 629 тыс. человек.

«Спасатели извлекли одного погибшего»: что известно о сходе лавины в Карачаево-Черкесии

«Цифры у нас снижаются, тренд идёт на снижение. РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 60-56 место в рейтинге государств», — сказала главный санитарный врач России Анна Попова.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 11 по 17 января зафиксировано рекордное число летальных исходов с начала пандемии — во всём мире скончались 93 882 человека. За тот же промежуток времени выявлено более 4,7 млн случаев COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру с начала пандемии выявлено почти 96,3 млн заболевших COVID-19. От осложнений болезни во всём мире умерли более 2 млн человек, наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США — 401 тыс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
19 января 2021, 07:05
«Гениальность — в интегрированной компоновке»: какую роль в отечественной авиации сыграло создание истребителя Су-27
18 января 2021, 09:05
«Невозможно пересажать всех»: бывший следователь по особо важным делам — о громких преступлениях 1980-х в СССР
18 января 2021, 07:15
«Система отработана»: в России началась массовая вакцинация от коронавируса
19 января 2021, 00:40
«Спасатели извлекли одного погибшего»: что известно о сходе лавины в Карачаево-Черкесии
18 января 2021, 20:05
«Им, возможно, нужна терапия»: данные об освобождении заключённых с опасными болезнями передадут региональным властям
19 января 2021, 18:05
«Не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию»: о чём говорили на открытии весенней сессии Госдумы
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 января 2021, 08:50
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашин...
20 января 2021, 09:45
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Наваль...
20 января 2021, 01:30
Россия лишит США "глаз в небе": Военный эксперт рассказал, как обмануть спу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
17 января 2021, 01:05
За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признание и заговорил про дефолт
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
13 января 2021, 21:55
ВСУшники, пройдя подготовку в США, увольняются из армии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.