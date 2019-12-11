Тема газа на «нормандской» встрече в Париже не раскрыта: Договорились договариваться

Автор:

Латышев Сергей

«Газпром» «в ближайшие дни» продолжит переговоры с Украиной в двустороннем формате по газовому вопросу. Об этом сообщил по итогам переговоров в рамках саммита «нормандской четвёрки» в Париже председатель правления российского холдинга Алексей Миллер. Президент России Владимир Путин — не «царского» это уровня дело — мало говорил публично о транзите газа в Париже. Глава российского государства призвал Киев к «совместной честной работе», в случае которой стоимость газа для промышленности и граждан — с 1 января 2020 года между ними украинские власти не будут делать разницы — может быть на 25% ниже. Имелись в виду прямые поставки и ликвидация лжереверса, на котором украинские дельцы хорошо зарабатывают.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о газе больше, но путанно. Этот вопрос, как ему кажется, удалось «разблокировать». Далее он будет обсуждаться на уровне советников: «Будет обсуждаться возможность, формат, объём, цена и другие детали по транзиту газа, поскольку это очень важно для всех».

Что изменилось?

Во-первых, по словам Зеленского, после Парижа годичный контракт на транзит российского газа в Европу якобы «снят с обсуждения». И хотя Киев настаивает на 10-летнем договоре, «решение будет где-то посередине». Во-вторых, Украина возьмёт подаренный ей Стокгольмским арбитражем «долг» с «Газпрома» не деньгами, а газом. Этот грабёж Зеленский считает «компромиссом».

Президент Украины сделал из всего этого вывод, что теперь «у нас больше шансов подписать договор на лучших условиях, чем до этого обсуждали наши представители».

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали в Париже и газовые вопросы, которые в Киеве являются прерогативой руководства «Нафтогаза». Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Они неисправимы, и президент — не указ

Большого оптимизма суждения Зеленского не вызывают. Руководство «Нафтогаза» и ранее заявляло, что президент ему не указ. По поводу парижских переговоров глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил обратное тому, о чём радостно вещал Зеленский: Украина и Россия не достигли договорённостей по газу.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко конкретизировал, что на переговорах не обнулили взаимные претензии Москвы и Киева по газовым вопросам. Он подтвердил, что на них была лишь достигнута договорённость «продолжать договариваться» на уровне хозяйствующих субъектов, что требуются дальнейшие переговоры сторон в различных форматах. В частности, Украина настаивает на выполнении «Газпромом» уже вынесенных международными арбитражами в пользу Киева решений. И именно это, по мнению воротил «Нафтогаза», является прежде всего «нулевым вариантом» — встречные претензии «Газпрома» к Украине в него не входят.

Такой подход, по мнению Витренко, свидетельствует о «конструктивности» украинской позиции...

Между тем за несколько дней до парижских переговоров премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключил смену руководства «Нафтогаза» до завершения переговоров с Россией по газу. Ему неизвестно также о каких-либо политических решениях насчёт изменения руководства «Нафтогаза».

Возможно, их нет и не будет. В этом уверен, в частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. И, похоже, он прав: пока эти двое не провалят переговоры с Россией и не погубят ГТС Украины, менять их, скорее всего, не будут. А вдруг у них хоть что-то получится?

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев: Украина и Россия в Париже не достигли договорённости по газовому транзиту. Фото: Str / Zuma / ТАСС

Ну а что же Россия?

Путину было, вероятно, неудобно в Париже пугать европейцев неизбежным прекращением с 1 января 2020 года газового транзита по причине невменяемости Украины. Это сделал премьер Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» на ВГТРК: «Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз. Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям». И «нулевой вариант», с его слов, — это также совсем не то, что имеют в виду в Киеве.

Поэтому позиция России и после парижских переговоров остаётся в главном неизменной: заключение нового контракта на транзит по европейским правилам, если Киеву так этого хочется, на долгосрочной основе с возможностью прямой продажи газа украинским потребителям по цене более низкой, чем получает Украина по псевдореверсу из стран ЕС. При этом Украина должна отказаться от требований по искам к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже и перестать шантажировать Москву, что с 1 января Киев будет рассматривать следующий в Европу через украинскую территорию российский газ как «контрабанду» и свою добычу, подлежащую принудительному «хранению».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям». Фото: MIT Russia / Globallookpress

Конечно, мелкие подвижки, рассчитанные в основном на европейцев, чтобы продемонстрировать добрую волю и гибкость Москвы, возможны. Это может даже в виде исключения касаться признания псевдодолга в размере 2,6 миллиарда долларов, присуждённого за счёт русских шведами Киеву.

Нельзя исключать, что и новый газовый контракт будет заключён не на год, а на чуть больший срок, если цена за транзит не станет заоблачной. Но это максимум того, что Москва может уступить Киеву. Плясать под его дудку она не будет.

В любом случае предметно договориться обо всём с Киевом до 1 января 2020 года времени уже нет. В том числе потому, что данные договорённости касаются Европы, где с середины декабря до начала января следующего года наступает «мёртвый сезон». Поэтому если Украина выполнит свою угрозу и начнёт присваивать российский «контрабандный» газ, Москве не останется ничего другого, как перекрыть газовый вентиль. И вряд ли её за это в Европе будут сильно критиковать, так как к данной ситуации она готовилась десять лет и хорошо подготовилась. «Газпром», впрочем, тоже.