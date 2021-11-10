Тема «экстренного» заседания Совбеза – обсуждение военного плана Алексея Резникова по возвращению Донбасса

С идеей «жахнуть посильнее» вдоль линии разграничения, чтобы Россия не успела вмешаться, и Донбасс примерно за сутки снова стал украинским, Резников носился с тех пор, как стал «министром ре-интеграции». Мол, по-другому народные республики всё равно не вернуть, и план может быть один – военный. Теперь же, заняв пост министра обороны, Резникову, что называется, и карты в руки, тем паче, что его нехитрый план поддержал главком Валерий Залужный. Есть, правда, загвоздка – мнение военных.

Сюжет: Украинский кризис

В отличие от авантюристов Резникова и Залужного, «военная косточка» категорически против кавалеристского наскока. Их аргументы убедительны: если Россия не вмешается в первые сутки, это вовсе не означает, что она не станет вмешиваться вообще. А при таком вмешательстве и с учётом возникших белорусских реалий речь будет идти не только о потере Украиной Харькова с Одессой, но и Киева с Черниговом. Кроме того, украинская армия испытывает дефицит солярки из-за прерванных белорусских поставок. Имеются проблемы и с боеприпасами. Большие сомнения имеются у военных касательно возможного использования в операции авиации (а Резников с Залужным настаивают на её максимальном участии).

Накануне в кулуарах Минобороны зашептались, что Резников готовит масштабную зачистку министерства с увольнением неподконтрольной части генералитета (которая год не давала отправить в отставку министра Андрея Тарана). В принципе, идея неглупая – вытолкать прочь осторожных пенсионеров, а на их место набрать молодых и горячих полковников, желательно, с боевым опытом (это предложение Залужного). Вот только недооценивать влияния этих самых пенсионеров – недальновидно. Скорее, это они сметут неопытного выскочку Резникова. И он это понимает, потому и ставит вопрос ребром на созванном специально Совбезе. Если глава президентской администрации Андрей Ермак примет решение подыграть новому назначенцу (а именно Ермак настоял, чтобы министром стал Резников, а не Верещук), то из Минобороны начнётся массовый исход опытных кадров.

Ожидается, что на Совбезе произойдёт «дуэль» Резникова с заместителем секретаря СНБО Русланом Демченко, считающим военный путь решения донбасской проблему тупиковым. А Резников, как известно, ранее обвинял Демченко чуть ли не во взаимодействии с Кремлём. Поглядим, чья в итоге возьмёт.