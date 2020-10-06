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"Телодвижения начались". Эксперт о сроках достройки "Северного потока-2"

06 октября 2020, 19:50  •  176 • Аналитика
© REUTERS / Maxim Shemetov
"Газпром" намерен завершить строительство "Северного потока-2" в скорейшие разумно возможные сроки, сообщает РИА Новости.
"Мы рассматриваем доступные альтернативы, которые позволили бы нам завершить проект "Северный поток-2", который... мы стремимся ввести в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок", – цитирует агентство выдержку из материалов компании.
Накануне стало известно, что трубоукладчик "Академик Черский", который способен достроить "Северный поток-2", направился в Калининград.
Судно несколько месяцев находилось на стоянке в немецком порту Мукран, который является логистической базой "Северного потока-2".
"Академик Черский" должен прийти в Калининград, по планам, 7 октября.
В эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности
Игорь Юшков прокомментировал сообщения.
"Конкретные сроки, думаю, назвать сложно, поскольку "Газпром" долгое время не приступал к работам и никак этого не объяснял. Например, до сих пор неизвестно, происходила ли модернизация "Академика Черского" или нет. Почему он стоял несколько месяцев в Мукране? "Газпром" никак не комментирует это. … И, думаю, что "Газпром" правильно делает, что страхуется от рисков, от превентивных санкций, и молчит", – сказал Игорь Юшков.
Он рассказал, по каким признакам можно сделать вывод о том, что строительство скоро начнется.
"По крайней мере, в последнее время какие-то телодвижения начались. "Академик Черский" вышел из Мукрана, явно проводит ходовые испытания, сейчас направился в Калининград. И если из Калининграда он двинется в сопровождении судов снабжения, то вполне вероятно, что он уже приступит к достройке "Северного потока-2". Поскольку и суда снабжения отдельные заходили в порт Мукрана, то есть они вполне могли загрузиться трубами для достройки "Северного потока-2". Плюс сам "Академик Черский" мог вполне быть загружен трубами, потому что судовые трекеры указывают на то, что у него сейчас довольно большая осадка. Если сейчас начнется движение и других судов, помимо "Академика Черского", то вполне возможно, что они встанут на точку и смогут достраивать проект. Думаю, что план начать достройку – в 2020 году, а запуск совершить в 2021 году", – отметил эксперт.
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 млрд кубических метров в год. Его реализует Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, европейские партнеры проекта, в общей сложности финансируют проект на 50% ‒ каждый на сумму до 950 миллионов евро.
Против проекта выступают Соединенные Штаты, которые продвигают для экспорта в Евросоюз собственный СПГ. В декабре прошлого года в рамках военного бюджета Вашингтон ввел санкции в отношении проекта, потребовав от компаний, вовлеченных в него, остановить прокладку трубопровода. Швейцарская Allseas после этого объявила о приостановке работ. В настоящее время в США обсуждают расширение санкционных мер в отношении проекта.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток-2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.
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