Тело основателя компании McAfee нашли сразу после новости об экстрадиции

Днём 23 июня мир облетела новость о решении суда об экстрадиции основателя компании McAfee Джона Макафи. Несколькими часами позже бизнесмена обнаружили мёртвым.

Джон Макафи находился в испанской тюрьме. Издание Diario сообщило, что его нашли мёртвым.

Ранее стало известно о решении Национальной судебной коллегии Испании - одобрении экстрадиции американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи в США.

Макафи задержали в Испании в 2020 году. Он утверждал, что является жертвой политического преследования со стороны США.

Власти Соединённых Штатов считают Макафи злостным неплательщиком налогов. В 1987 году он основал компанию, которая создала популярную антивирусную программу. С 2011 года компания McAfee принадлежит Intel.

В федеральной прокуратуре Западного округа американского штата Теннеси поясняли, что с 2014 по 2018 год Джон Макафи зарабатывал на криптовалюте, проводил консультации, участвовал в платных выступлениях. Ему удалось заработать миллионы долларов, но налоговые декларации предприниматель не предоставлял.