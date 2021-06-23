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Тело основателя компании McAfee нашли сразу после новости об экстрадиции
23 июня 2021, 23:35 • 166 • В мире
Днём 23 июня мир облетела новость о решении суда об экстрадиции основателя компании McAfee Джона Макафи. Несколькими часами позже бизнесмена обнаружили мёртвым.
Джон Макафи находился в испанской тюрьме. Издание Diario сообщило, что его нашли мёртвым.
Ранее стало известно о решении Национальной судебной коллегии Испании - одобрении экстрадиции американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи в США.
Макафи задержали в Испании в 2020 году. Он утверждал, что является жертвой политического преследования со стороны США.
Власти Соединённых Штатов считают Макафи злостным неплательщиком налогов. В 1987 году он основал компанию, которая создала популярную антивирусную программу. С 2011 года компания McAfee принадлежит Intel.
В федеральной прокуратуре Западного округа американского штата Теннеси поясняли, что с 2014 по 2018 год Джон Макафи зарабатывал на криптовалюте, проводил консультации, участвовал в платных выступлениях. Ему удалось заработать миллионы долларов, но налоговые декларации предприниматель не предоставлял.
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