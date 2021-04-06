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Тележурналисты показали наркотик в вакцине от COVID: Химик оценил остроумие
06 апреля 2021, 03:20 • 10 • В мире
Тележурналисты показали наркотик в вакцине от COVID, но сами этого не заметили. Химик оценил остроумие и рассказал об этом миру.
На своей странице в Twitter ведущий научный сотрудник Института органического синтеза Латвии Кристапс Яудземс рассказал о случайной находке. При просмотре новостного сюжета на телевидении он обратил внимание на изображение позади ведущего.
В новостях рассказывали о вакцине от COVID-19. Яудземс не уточнил, о каком именно из западных препаратов шла речь. На экране в студии появилась иллюстрация, демонстрирующая химическую формулу.
"Вам кто-то остроумный добавил амфетамин в вакцину", - написал химик, когда опознал, что показали зрителям.
Руководство Латвийского общественного телевидения комментария по поводу этого инцидента в эфире программы "Панорама" на телеканале LTV1 не дало.
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