Телеведущий Соловьёв отреагировал на статью Лаврова: Хватило одного слова и одной буквы

Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на опубликованную сегодня статью министра иностранных дел Сергея Лаврова об отношениях России и Запада. Соловьёв выразился очень лаконично: ему хватило одного слова и одной буквы, причём автором этого выражения тоже является Лавров.

По мнению Владимира Соловьёва, в кратком изложении суть статьи, которую Лавров от имени России адресовал коллективному Западу, звучит как его же знаменитое крылатое выражение: "Дебилы, б***".

Эта фраза всегда актуальна в отношении тех людей, которые "никак не поймут, что, всё-таки, не надо путать берега", - заметил Соловьёв в беседе с Царьградом.

Пользуясь терминологией, на которую намекает Сергей Викторович, всё-таки, давайте жить по законам, а не по понятиям,

- добавил он.

Журналист уверен, что у западных стран эта статья практически наверняка вызовет истерику. Лавров же, по его словам, к истерикам привык и всегда отвечает на них "спокойно, разумными, вескими аргументами". А статья министра, уверен Владимир Соловьёв, войдёт в историю как крайне важный документ.

Напомним, сегодня на сайте МИДа России появилась объёмная статья Сергея Лаврова "О праве, правах и правилах". В ней глава русского дипведомства рассуждает о перспективах развития отношений между Россией и западными странами, в частности Соединёнными Штатами.

Политик указал, что, проповедуя главные европейские принципы - равенство и демократию - другим государствам, США отказываются соблюдать те же принципы в международных делах.