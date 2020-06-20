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Телеведущий Соловьев рассказал, каким будет преемник Путина
20 июня 2020, 14:25 • 131 • В России
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал «КП», каким будет преемник Владимира Путина. А также объяснил, чем будут отличаться два лидера России.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью журналисту Георгию Бовту сказал, что «после Путина будет Путин». Политик подчеркнул, что глава государства выстроил систему управления, от которой нельзя отходить.
- Об этом много раз говорил и сам Путин. Преемником Путина будет тот, кто победит на выборах президента, получив на выборах поддержку большинства россиян, - сказал Соловьев.
- Он должен быть таким же как Путин? - уточнил корреспондент «КП».
- На счет «такой же как Путин» была такая песня. Я думаю, что не может быть. Потому что каждый человек, который возглавляет государство, обладает своим набором уникальных черт. Но у успешных руководителей есть нечто очевидно общее. Понимание народа, любовь к Родине, системность мышления и понимание своего предназначения. Надо понимать народ, слышать его и любить. А еще — быть настоящим патриотом, - отметил он.
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