Телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал срыв телемоста на Украине

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире радио «КП» прокомментировал срыв на Украине телемоста с Россией. Напомним, что украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз в расправе. Теперь владельца медиа обвиняют в госизмене.

- Вопросы накопились, потому что простые люди не понимают, что происходит, - считает Киселев. - Русские и украинцы относятся друг к другу очень хорошо и по опросам общественного мнения в самой Украине 70% считают, что даже Зеленский должен выйти на прямые переговоры с Россией. В клоунском стиле заявил, что он готов встречаться с Путиным, но в присутствии Трампа, Меркель и Макрона. То есть, это означает, что он будет прятаться на их спинами и играть роль статиста, а они будут что-то там говорить в его защиту. Но в его защиту сейчас сказать ничего невозможно, потому что на Украине господствует агрессивное меньшинство, которое буквально терроризирует людей и сейчас фактически настолько запугало журналистов, что телеканал был вынужден отменить проект, под угрозой страха смерти. Я не шучу.

Телеведущий напомнил, как в Киеве преследуют журналистов.

- Потому что журналистов на Украине убивают. Убили Павла Шеремета, убили Олеся Бузину, никто не расследует их убийство, журналистов. То есть, обвинения в госизмене в адрес журналистов стало нормой, по этому обвинению без какого-либо приговора уже второй год в тюрьме гноят Кирилла Вышинского, нашего коллегу. То есть, сказать, что это недемократично, это значит ничего не сказать. Это какой-то особый уникальный изощренный людоедский режим в Европе, сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники