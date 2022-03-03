Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолёт...
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно...
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний&quo...
Главная / Политика

Телеканал "Дождь"* приостановил свою работу

03 марта 2022, 17:50  •  115 • Политика
Телеканал "Дождь"* заявил о приостановлении своей работы.
Телеканал "Дождь"* в ближайшее время не будет вещать в России. Официальное сообщение появилось на всех площадках.
* Телеканал "Дождь" внесён в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


115
Источник
Похожие новости
03 марта 2022, 06:30
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от ультиматума Рогозина
03 марта 2022, 08:20
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
03 марта 2022, 12:36
Опередить на сутки: данные разведки с наступлением НАТО на Донбасс раскрыты
03 марта 2022, 00:35
Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?
03 марта 2022, 08:20
Макрон набросился на Россию с обвинениями: "Ложь и оскорбление истории"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2022, 08:30
Над Киевом сбита ракета: горят жилые дома
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
26 февраля 2022, 01:25
Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
02 марта 2022, 08:05
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предательстве экс-министра
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.