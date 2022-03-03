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Телеканал "Дождь"* приостановил свою работу
03 марта 2022, 17:50 • 115 • Политика
Телеканал "Дождь"* заявил о приостановлении своей работы.
Телеканал "Дождь"* в ближайшее время не будет вещать в России. Официальное сообщение появилось на всех площадках.
* Телеканал "Дождь" внесён в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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