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Телеканал Порошенко решил поддержать грузинского журналиста "матерным флешмобом"

08 июля 2019, 08:09  •  159 • В мире
Поддержать "матерным флешмобом" журналиста Георгия Габунию, выступившего в эфире "Рустави 2" с чудовищным оскорблением президента России и его семьи, решили на телеканале "Пятый", которым владеет экс-президент Украины Петр Порошенко.
"Акция", которую готовят на телеканале, должны выйти в эфир в среду, 10 июля. Об этом сообщает украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на собственные источники на телеканале.
Также ничего не сообщается о том, почему журналисты телеканала, принадлежащего Порошенко, решили поддержать ведущего программы "Постскриптум", выходящей на грузинском телеканале "Рустави 2".
Напомним, программа, в которой телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния грязно оскорбил российского президента Владимира Путина, поглумившись над памятью его родителей и даже корчился в улыбке, говоря непотребства, вышла накануне вступления в силу временного запрета авиасообщения с Грузией.
Скандал получился очень громкий, так что на него пришлось реагировать президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Мамуке Бахтадзе. Оба выходку журналиста осудили, произнесли разные громкие слова, но извинений от руководства Грузии никто так и не услышал.
Не стал извиняться за своего сотрудника и гендиректор "Рустави 2". Хотя он и заявил, что разжигание ненависти, равно как и словесная агрессия, оскорбления, провокационные заявления, "идет вразрез со всеми грузинскими традициями", однако он в целом "с пафосом выступления согласен".

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