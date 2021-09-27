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Телеканал Порошенко "подарил" ему ко дню рождения Крым
27 сентября 2021, 17:55 • 51 • Политика
Соратники хозяина "Рошена" выдали желаемое за действительное
Бывшего президента Украины, а ныне лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко его ручной телеканал "Прямой" поздравил своего хозяина видеороликом с фейковыми мировыми новостями.
Напомним, "шоколадный король" Всея Незалежной отметил накануне 56-й день рождения. Журналисты подготовили для политика видео, в котором якобы западные медиа сообщили, что Украина была принята в НАТО, соборная стала членом ЕС, показала рекордный рост ВВП, а также, что "под дипломатическим давлением Россия ушла из Донбасса и вернула Крым".
"С днем рождения, Петр Алексеевич. Главные победы впереди", – с воодушевлением говорится в конце ролика.
Некоторые пользователи на ютуб-канале, где было размещено видео, с воодушевлением встретили это поздравление и пожелали "пану гетьману" тех самых новых свершений. Однако нашлись и те, кто указал на "параллельную реальность" соратников Порошенко.
"Больше мухоморов жрите и она никогда не изменится", – выразил мнение один из комментаторов.
В феврале нынешнего года стало известно, что хозяин "Рошена" и депутат Верховной рады стал владельцем "Прямого", купив его у бывшего главы Киевской горадминистрации Владимира Макеенко. Сумма сделки не разглашается.
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