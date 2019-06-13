Телеканал «Победа» и его художественное наполнение • 41 • Аналитика Кинозал. На страницах сайта уже был материал, посвящённый открытию телеканала «Победа», принадлежащий перу Романа Скоморохова. В нём Роман в своей авторской манере критиковал решение внести канал, призванный противодействовать тотально насаждаемой прозападной агитке, только в пакет спутниковых и кабельных сетей, не столь доступных.









Наконец анонсированный с такой помпой телеканал вышел в свет. Как указано на официальном сайте канал, телеканал «Победа» рассказывает о самом важном событии в отечественной истории последнего столетия — победе в Великой Отечественной войне. Ещё до выхода в эфир бравурные речи Константина Эрнста и компании, сеющие патетику об «освещении великой победы», о «памяти потомков» и прочем, автора заставили вздрогнуть. Ведь именно великий продюсерский талант Эрнста наградил наш кинематограф несмываемой «памятью потомков» в таких проектах, как «Викинг», «Троцкий», «Ирония судьбы. Продолжение», «Высоцкий», «Край» и т.д.



Чтобы избежать хоть части высокоаналитичных разоблачительных обвинений в купленных корпоративных поклёпах на «авторитетное СМИ» (впрочем, агенту КГБ, ФСБ, ЦРУ, Моссада и даже РПЦ опасаться уже нечего), автор решил описать непосредственное наполнение телеканала. Т.е. обещанные зрителю классику военного кино, а также новейшие блокбастеры. Учитывая, что блокбастером именуют популярный и коммерчески успешный кинопродукт, заявление выглядит люто интригующим.



Огласите весь список, пожалуйста

Опустим дневные сериалы телеканала «Победа» («Истребители», «Убить Сталина», «Московская сага» и т.д.). Они бесконечно далеки от успеха и художественной ценности «Семнадцати мгновений весны», «Противостояния» или «Варианта «Омега». Даже в упаковочной, технической части эти домашние поделки не идут ни в какое сравнение и с заграничными современными аналогами вроде «Братьев по оружию», «Тихого океана», «Галлиполийской истории» австралийского производства. Также ничем не удивили и документальные циклы. Всё та же «Великая война» 2010-го года.



Сосредоточимся на знаковых, так сказать, триггерных точках, т.е. на кинематографическом наполнении канала. На тех картинах, которые находятся на границе прайм-тайма, а на следующий день порой заполняют утренний эфир. Возьмём недельный срез с 3 по 9-ое июня.



Итак, в понедельник нас ждёт картина Веры Глаголевой «Одна война» (2009 год). Сюжет в кратком описании так же уныл, как и вся картина. Окончательно свихнувшийся «кровавый совок» отправляет на безлюдный остров нескольких женщин, родивших детей от немцев. Вместе с ними на древесной калоше на остров прибывает и надзиратель, а далее ровным счётом ничего не происходит. Барышни моют детей, себя, родимых, шмотки, готовят еду и периодически давят слезу якобы глубокими монологами, через которые по шву сквозит лютующей мстящей системой. Чтобы хоть как-то разбавить асфальтную серость ленты, внезапно одна из героинь беременеет по второму кругу, уже от… надзирателя. Наконец, этот суровый роддом уплывает вдаль на очередном корыте. Вот такое кино.





Жертвы режима из фильма "Одна война"



Перед самой премьерой фильма, на который потратили 1,5 миллиона долларов, между прочим, последовало несколько публикаций и интервью с создателями картины. В этих материалах фильм позиционировали как единственный в этой тематике, хотя куда более глубокому «Бабьему царству» стукнуло уже более полувека, приводились какие-то смутные исторические свидетельства, а также подчёркивался настоящий запрет на данную тему, заставивший людей молчать и сейчас. В общем, желание запрыгнуть в старый диссидентский паровозик во всей красе.



Вторничным шедевром стал фильм Рогожкина «Перегон» (2006 год). Картина начинается в свойственной Рогожкину манере пошловато-ситуационной комедии со стереотипными для «интеллигенции» образами «недалёких солдафонов», а далее автор начинает философствовать до такой степени, что, кажется, режиссёр просто впал в зелёную тоску. Сюжет повествует о жизни на перевалочном аэродроме, через который лендлизовские американские самолёты перегоняют на запад Союза. Главные герои – русские лётчики, американцы и местные эскимосы, чья жизнь, показанная в нарочито претенциозной манере восхищения «мудрости жития в согласии с природой», начинает резать глаза вторичностью идеи. А война? А победа? Этого вообще нет. Сюжет мог бы раскручиваться хоть в Южной Африке, где роль эскимосов можно отвести местным бушменам.





Перегон



В среду зрителя порадовали типично современной комедией «Пять невест» (2011 год). 1945-й год, мы одержали долгожданную победу. Группа лётчиков грустит, что их не отпускают на гражданку, опасаясь, что всё женское население страны успеет найти себе мужей. Но одного из них неожиданно отправляют в командировку на Родину, поэтому друзья-товарищи, передав ему свои документы, наказали командировочному найти каждому красивую невесту и жениться на ней, так сказать, забронировать местечко.







Одна из "пяти невест"



Естественно, ни о какой любви и речи нет, только гормональный всплеск девиц ввиду нехватки мужиков в родных селениях. Всё действо напоминает крикливый низкопробный ситком, растянутый во времени. Конечно, не обошлось и без акцентирования местной «экзотики» — пьянства и ругани. А подбор актёров — просто праздник. В главной роли — Данила Козловский, от которого разит рекламными духами даже в роли измазанного навозом «Викинга». Роли невест исполняли гламурные, как розовый леденец, Ходченкова и Боярская, которые из фильма в фильм с большим успехом играют Ходченкову и Боярскую.



В четверг зрителя снова ждёт очередной шедевр философствующего Рогожкина – «Кукушка» 2002-го года. Итак, победный конец войны близок. Одного из главных героев, капитана Советской Армии с лицом кордонного алкаша Кузьмича из фильма «Особенности национальной охоты», арестовывает СМЕРШ. Одновременно с этим финского снайпера, по совместительству собутыльника Кузьмича в вышеуказанной картине, товарищи приковывают к скале, сделав смертником. Обоим удаётся бежать. В итоге они находят приют у местной саамской селянки Анни. И начинается натужное выдавливание из сюжета подтекстов, символизма и философии. При этом всё на поверхности, Анни – мудрая туземка, олицетворение женского начала, а два мужичка – мальчики-дурачки, дерущиеся за чуждые мудрой туземке ценности.





Никакой пользы от вас, мужики, хоть бы сена селянке накосили...



При этом Рогожкин так и не смог избежать модной тенденции насмешливо «пнуть» советского военного. Капитан бесконечно агрессивен и настолько груб, что на протяжении почти всего фильма его называют «Пшолты». На его фоне вражеский финн – просто букет жизнерадостных одуванчиков. Естественно, ни войны, ни Победы в фильме нет, иначе эта кривая пацифистская притча с осторожно выставленными антисоветскими акцентами рухнула бы, не начавшись.



И вот долгожданная пятница. Что же ждёт зрителя в этот неофициальный маленький праздник в стране с официальной пятидневкой? Картина создателя приснопамятной «Матильды» Алексея Учителя – «Край» (2010). Тут просто – сливай воду. Сержант Игнат, герой-танкист, сразу после войны приезжает в далёкий затерянный на просторах посёлок Край. После злоупотребления алкоголем и дебошами с местным населением, которое сплошь маргиналы, алкаши и преступники, он внезапно натыкается на заброшенный паровоз, в котором проживает немка, не знающая о войне и не разговаривающая по-русски. И понеслось…



Белуха в упряжке. Сотрудница ГУГИ ВМФ?



Повсеместно лютует кровавый энкавэдэшник Фишман, устраиваются гоночные заезды на паровозах, гастрономические изыски в виде жарки яичницы на лопате для угля, обязательное присутствие медведей, самогон рекой и, конечно, половые сношения чуть ли не в компостной яме… Клюква уровня «кокаинум». В общем, это типичный взгляд столичного богемного мирка на русский мир, существующий за пределами МКАДа, — он обязательно должен быть знатно смазан навозом, как морально, так и материально.



В выходные публику собирает экран…

И вот выходные. Казалось бы, самое время пустить в эфир легендарные советские картины о войне, ведь их сотни и, несмотря на тщательную промывку мозгов целому поколению, они до сих пор лидеры общественного вкуса.





Привет от канонира Доласа



В субботу вечерний эфир заполнила комедия «Приключения канонира Доласа»… польского производства 1969-го года. Четыре часа польского юмора. Нет, конечно, кто-то вспомнит «Четырех танкистов и собаку» и Барбару Брыльску, которую засовывают в телевизионные шоу к месту и не к месту, но ТВ, как и кино, не существует в вакууме, поэтому подобный субботний выбор вызывает массу вопросов. Будем честны, современная Польша больна всеми русофобскими комплексами Пилсудского. Она попеременно предъявляет финансовые претензии то Германии, то России, конечно, когда не занимается очередной эксгумацией Качиньского. И кинокартины 60-х и 70-х годов не смогут дать хотя бы минимальных знаний ни о нашей Победе, ни о той войне (спасибо «братскому» доктринёрству), ни о том времени, ни уж тем более о современной Польше.



Воскресенье – выходной долгожданный и грустный, особенно вечером. Днём «Победа» засунула в эфир «Боевую единичку». Картину проходную, нелепую и откровенно слабую, вобравшую в себя все стандартные огрехи и либерально-диссидентские ярлыки картин, описанных выше, но получившуюся настолько бесформенной и дешёвой, что обсуждать её просто бессмысленно.



А вот вечером зрителю продемонстрировали фильм «Ладога» (2013). 1942-й год. Советская разведка располагает данными, что немцы стремятся провести диверсию на «Дороге жизни». Диверсант – один из водителей полуторок. Снимал сию картину Александр Велединский, более известный как автор сценария «Бригады», а главные роли исполнили опостылевшие хуже горькой редьки Алексей Серебряков, ещё тот знаток русской души, и Андрей Мерзликин.





"Ладога"



Судить о фильме можно, наверное, по-разному, но когда с первых кадров нам демонстрируют буквально пожирающее жирные бутерброды командование на фоне худосочных подчинённых, акценты выставляются довольно ярко. Позже именно такие штришки в наших современных фильмах позволят Красовскому накатать целый «Праздник».



А где же обещанная советская классика? Она есть – «Дорогой мой человек» показали в понедельник в 00:40, «Следую своим курсом» — во вторник в час ночи, и так далее. Вот такая «Победа». Судить оставлю читателю. У автора только один вопрос: если канал отстаивает исторический взгляд на великую войну, то взгляд какой страны? На страницах сайта уже был материал, посвящённый открытию телеканала «Победа», принадлежащий перу Романа Скоморохова. В нём Роман в своей авторской манере критиковал решение внести канал, призванный противодействовать тотально насаждаемой прозападной агитке, только в пакет спутниковых и кабельных сетей, не столь доступных.Наконец анонсированный с такой помпой телеканал вышел в свет. Как указано на официальном сайте канал, телеканал «Победа» рассказывает о самом важном событии в отечественной истории последнего столетия — победе в Великой Отечественной войне. Ещё до выхода в эфир бравурные речи Константина Эрнста и компании, сеющие патетику об «освещении великой победы», о «памяти потомков» и прочем, автора заставили вздрогнуть. Ведь именно великий продюсерский талант Эрнста наградил наш кинематограф несмываемой «памятью потомков» в таких проектах, как «Викинг», «Троцкий», «Ирония судьбы. Продолжение», «Высоцкий», «Край» и т.д.Чтобы избежать хоть части высокоаналитичных разоблачительных обвинений в купленных корпоративных поклёпах на «авторитетное СМИ» (впрочем, агенту КГБ, ФСБ, ЦРУ, Моссада и даже РПЦ опасаться уже нечего), автор решил описать непосредственное наполнение телеканала. Т.е. обещанные зрителю классику военного кино, а также новейшие блокбастеры. Учитывая, что блокбастером именуют популярный и коммерчески успешный кинопродукт, заявление выглядит люто интригующим.Опустим дневные сериалы телеканала «Победа» («Истребители», «Убить Сталина», «Московская сага» и т.д.). Они бесконечно далеки от успеха и художественной ценности «Семнадцати мгновений весны», «Противостояния» или «Варианта «Омега». Даже в упаковочной, технической части эти домашние поделки не идут ни в какое сравнение и с заграничными современными аналогами вроде «Братьев по оружию», «Тихого океана», «Галлиполийской истории» австралийского производства. Также ничем не удивили и документальные циклы. Всё та же «Великая война» 2010-го года.Сосредоточимся на знаковых, так сказать, триггерных точках, т.е. на кинематографическом наполнении канала. На тех картинах, которые находятся на границе прайм-тайма, а на следующий день порой заполняют утренний эфир. Возьмём недельный срез с 3 по 9-ое июня.Итак, в понедельник нас ждёт картина Веры Глаголевой «Одна война» (2009 год). Сюжет в кратком описании так же уныл, как и вся картина. Окончательно свихнувшийся «кровавый совок» отправляет на безлюдный остров нескольких женщин, родивших детей от немцев. Вместе с ними на древесной калоше на остров прибывает и надзиратель, а далее ровным счётом ничего не происходит. Барышни моют детей, себя, родимых, шмотки, готовят еду и периодически давят слезу якобы глубокими монологами, через которые по шву сквозит лютующей мстящей системой. Чтобы хоть как-то разбавить асфальтную серость ленты, внезапно одна из героинь беременеет по второму кругу, уже от… надзирателя. Наконец, этот суровый роддом уплывает вдаль на очередном корыте. Вот такое кино.Перед самой премьерой фильма, на который потратили 1,5 миллиона долларов, между прочим, последовало несколько публикаций и интервью с создателями картины. В этих материалах фильм позиционировали как единственный в этой тематике, хотя куда более глубокому «Бабьему царству» стукнуло уже более полувека, приводились какие-то смутные исторические свидетельства, а также подчёркивался настоящий запрет на данную тему, заставивший людей молчать и сейчас. В общем, желание запрыгнуть в старый диссидентский паровозик во всей красе.Вторничным шедевром стал фильм Рогожкина «Перегон» (2006 год). Картина начинается в свойственной Рогожкину манере пошловато-ситуационной комедии со стереотипными для «интеллигенции» образами «недалёких солдафонов», а далее автор начинает философствовать до такой степени, что, кажется, режиссёр просто впал в зелёную тоску. Сюжет повествует о жизни на перевалочном аэродроме, через который лендлизовские американские самолёты перегоняют на запад Союза. Главные герои – русские лётчики, американцы и местные эскимосы, чья жизнь, показанная в нарочито претенциозной манере восхищения «мудрости жития в согласии с природой», начинает резать глаза вторичностью идеи. А война? А победа? Этого вообще нет. Сюжет мог бы раскручиваться хоть в Южной Африке, где роль эскимосов можно отвести местным бушменам.В среду зрителя порадовали типично современной комедией «Пять невест» (2011 год). 1945-й год, мы одержали долгожданную победу. Группа лётчиков грустит, что их не отпускают на гражданку, опасаясь, что всё женское население страны успеет найти себе мужей. Но одного из них неожиданно отправляют в командировку на Родину, поэтому друзья-товарищи, передав ему свои документы, наказали командировочному найти каждому красивую невесту и жениться на ней, так сказать, забронировать местечко.Естественно, ни о какой любви и речи нет, только гормональный всплеск девиц ввиду нехватки мужиков в родных селениях. Всё действо напоминает крикливый низкопробный ситком, растянутый во времени. Конечно, не обошлось и без акцентирования местной «экзотики» — пьянства и ругани. А подбор актёров — просто праздник. В главной роли — Данила Козловский, от которого разит рекламными духами даже в роли измазанного навозом «Викинга». Роли невест исполняли гламурные, как розовый леденец, Ходченкова и Боярская, которые из фильма в фильм с большим успехом играют Ходченкову и Боярскую.В четверг зрителя снова ждёт очередной шедевр философствующего Рогожкина – «Кукушка» 2002-го года. Итак, победный конец войны близок. Одного из главных героев, капитана Советской Армии с лицом кордонного алкаша Кузьмича из фильма «Особенности национальной охоты», арестовывает СМЕРШ. Одновременно с этим финского снайпера, по совместительству собутыльника Кузьмича в вышеуказанной картине, товарищи приковывают к скале, сделав смертником. Обоим удаётся бежать. В итоге они находят приют у местной саамской селянки Анни. И начинается натужное выдавливание из сюжета подтекстов, символизма и философии. При этом всё на поверхности, Анни – мудрая туземка, олицетворение женского начала, а два мужичка – мальчики-дурачки, дерущиеся за чуждые мудрой туземке ценности.При этом Рогожкин так и не смог избежать модной тенденции насмешливо «пнуть» советского военного. Капитан бесконечно агрессивен и настолько груб, что на протяжении почти всего фильма его называют «Пшолты». На его фоне вражеский финн – просто букет жизнерадостных одуванчиков. Естественно, ни войны, ни Победы в фильме нет, иначе эта кривая пацифистская притча с осторожно выставленными антисоветскими акцентами рухнула бы, не начавшись.И вот долгожданная пятница. Что же ждёт зрителя в этот неофициальный маленький праздник в стране с официальной пятидневкой? Картина создателя приснопамятной «Матильды» Алексея Учителя – «Край» (2010). Тут просто – сливай воду. Сержант Игнат, герой-танкист, сразу после войны приезжает в далёкий затерянный на просторах посёлок Край. После злоупотребления алкоголем и дебошами с местным населением, которое сплошь маргиналы, алкаши и преступники, он внезапно натыкается на заброшенный паровоз, в котором проживает немка, не знающая о войне и не разговаривающая по-русски. И понеслось…Повсеместно лютует кровавый энкавэдэшник Фишман, устраиваются гоночные заезды на паровозах, гастрономические изыски в виде жарки яичницы на лопате для угля, обязательное присутствие медведей, самогон рекой и, конечно, половые сношения чуть ли не в компостной яме… Клюква уровня «кокаинум». В общем, это типичный взгляд столичного богемного мирка на русский мир, существующий за пределами МКАДа, — он обязательно должен быть знатно смазан навозом, как морально, так и материально.И вот выходные. Казалось бы, самое время пустить в эфир легендарные советские картины о войне, ведь их сотни и, несмотря на тщательную промывку мозгов целому поколению, они до сих пор лидеры общественного вкуса.В субботу вечерний эфир заполнила комедия «Приключения канонира Доласа»… польского производства 1969-го года. Четыре часа польского юмора. Нет, конечно, кто-то вспомнит «Четырех танкистов и собаку» и Барбару Брыльску, которую засовывают в телевизионные шоу к месту и не к месту, но ТВ, как и кино, не существует в вакууме, поэтому подобный субботний выбор вызывает массу вопросов. Будем честны, современная Польша больна всеми русофобскими комплексами Пилсудского. Она попеременно предъявляет финансовые претензии то Германии, то России, конечно, когда не занимается очередной эксгумацией Качиньского. И кинокартины 60-х и 70-х годов не смогут дать хотя бы минимальных знаний ни о нашей Победе, ни о той войне (спасибо «братскому» доктринёрству), ни о том времени, ни уж тем более о современной Польше.Воскресенье – выходной долгожданный и грустный, особенно вечером. Днём «Победа» засунула в эфир «Боевую единичку». Картину проходную, нелепую и откровенно слабую, вобравшую в себя все стандартные огрехи и либерально-диссидентские ярлыки картин, описанных выше, но получившуюся настолько бесформенной и дешёвой, что обсуждать её просто бессмысленно.А вот вечером зрителю продемонстрировали фильм «Ладога» (2013). 1942-й год. Советская разведка располагает данными, что немцы стремятся провести диверсию на «Дороге жизни». Диверсант – один из водителей полуторок. Снимал сию картину Александр Велединский, более известный как автор сценария «Бригады», а главные роли исполнили опостылевшие хуже горькой редьки Алексей Серебряков, ещё тот знаток русской души, и Андрей Мерзликин.Судить о фильме можно, наверное, по-разному, но когда с первых кадров нам демонстрируют буквально пожирающее жирные бутерброды командование на фоне худосочных подчинённых, акценты выставляются довольно ярко. Позже именно такие штришки в наших современных фильмах позволят Красовскому накатать целый «Праздник».А где же обещанная советская классика? Она есть – «Дорогой мой человек» показали в понедельник в 00:40, «Следую своим курсом» — во вторник в час ночи, и так далее. Вот такая «Победа». Судить оставлю читателю. У автора только один вопрос: если канал отстаивает исторический взгляд на великую войну, то взгляд какой страны? Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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