Телеканал на Украине по ошибке сообщил, что Порошенко подписал акт о капитуляции Германии

В эфире украинского телеканала «Прямой» появилось сообщение, что Пётр Порошенко присутствовал во время подписания Германией акта о капитуляции.

«Акция «Первая минута мира», посвящённая моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко», — говорится в сообщении.

На ошибку обратил внимание один из пользователей Facebook.

«Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало», — написал он.

В декабре 2017 года Порошенко, выступая по случаю Дня дипломатии, оговорился и назвал режим на Украине подлым.