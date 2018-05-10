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Телеканал на Украине по ошибке сообщил, что Порошенко подписал акт о капитуляции Германии
10 мая 2018, 02:24 • 26 • Украина
В эфире украинского телеканала «Прямой» появилось сообщение, что Пётр Порошенко присутствовал во время подписания Германией акта о капитуляции.
Reuters
«Акция «Первая минута мира», посвящённая моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко», — говорится в сообщении.
На ошибку обратил внимание один из пользователей Facebook.
«Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало», — написал он.
В декабре 2017 года Порошенко, выступая по случаю Дня дипломатии, оговорился и назвал режим на Украине подлым.
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