Телеканал Fox News заявил об упадке мужчин в США

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Накануне Всемирного женского дня американский журналист Такер Карлсон запустил цикл передач о проблемах представителей сильного пола в США. По мнению ведущего, мужчины сейчас проигрывают женщинам на Западе почти по всем фронтам.

Fox News решил поговорить со своими зрителями об упадке мужского пола в США. По мнению ведущего телеканала американского журналиста Такера Карлсона, представители сильной половины человечества среди его соотечественников сейчас стремительно теряют это некогда такое почетное звания.

Не только американские мужчины уступают женщинам во всех сферах общественной жизни, с ними происходят физиологические изменения к худшему. Самое печальное, сетует Карлсон, что в американских СМИ и общественном пространстве вообще об этом не принято говорить.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Карлсон решил выпустить в эфир цикл передач о проблемах американских мужчин. Новый выпуск передачи будет появляться каждую среду марта, начиная с первой.

В своем первом шоу Карлсон заявил, что правительству неплохо бы задуматься о создании благоприятной среды для мужчин, также как оно занимается созданием благоприятной среды для женщин. Мужчины, напоминает журналист, умирают в США на 5 лет раньше, чем женщины. Они находятся под дважды большим риском стать алкоголиками. От наркотиков в Штатах также умирает в два раза больше мужчин, нежели женщин.

Более 90% заключенных американских тюрем - мужчины. За последние десятилетия, начиная с 1979 года, реальная почасовая зарплата в США мужчин только со средним образованием упала на 20%.

"Мужчины и женщины нуждаются друг в друге, одни не могут существовать без других, таковы элементарные принципы биологии. Такова же и реальность, в которой жили мы все - вместе с родителями, с братьями и сестрами, с друзьями. Когда мужчины испытывают упадок, страдаем мы все", - резюмирует свое сообщение Карлсон.

Подробней с выступлением журналиста Fox News вы можете ознакомиться на сайте RT.