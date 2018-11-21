Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон

Поддерживающий Демократическую партию США телеканал CNN впервые выступил с открытой критикой экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Почему демократы больше не верят в ее шансы стать главой государства?

Автор:

Кучер Егор

После прошедших в ноябре промежуточных выборов в конгресс США, показавших далеко не полное доминирование Республиканской партии, американские политические круги снова вернулись к теме выборов президента в 2020 году. Вообще, выборы в США — тема незатухающая, вечная, самая обсуждаемая и самая спекулятивная. В чем нетрудно убедиться и сейчас, когда до голосования еще целых два года.

И, конечно, один из главных вопросов: будет ли Хиллари Клинтон снова выдвигать свою кандидатуру на выборы? Демократы-реваншисты говорят о том, что экс-госсекретарь должна воспользоваться просчетами Трампа, обернуть их себе на пользу и бросить ему вызов. Республиканцы же только смеются, указывая, что если выборы у Клинтон выиграл неизвестный в мире политики бизнесмен Трамп, то в 2020 году ей предстоит встретиться уже с действующим президентом, а значит, шансы стремятся к нулю.

Очередной повод дала и сама Хиллари Клинтон, которая в эфире телеканала CNN заявила, что «хочет быть президентом», хотя затем отрицательно ответила на вопрос, означает ли это ее намерение баллотироваться. Этих поводов для американского истеблишмента и так достаточно, однако тему на прошлой неделе серьезно подогрели The Wall Street Journal и все тот же канал CNN, который внезапно подверг критике Клинтон. Почему от нее отворачиваются однопартийцы, и каковы шансы снова увидеть противостояние Трамп — Клинтон?

Фото: www.globallookpress.com

Разведка боем

Запрос на тему выборов, как уже говорилось, крайне высок в американском обществе. Именно поэтому новая предвыборная гонка уже начинается, и старт берут аналитики и бывшие сподвижники кандидатов. Громом среди ясного неба стала статья бывшего политтехнолога Клинтон Марка Пенна, которая была опубликована в газете The Wall Street Journal.

В публикации, озаглавленной «Хиллари снова в деле», говорится, что она уже решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Эта публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы, ведь говорит это один из ближайших сподвижников Клинтон. Тема тут же заполонила эфир американских политических ток-шоу и вообще обострила дискуссию о шансах экс-госсекретаря на реванш.